Количество поставщиков газа для населения растет

С 1 августа в Украине начали действовать рыночные условия в сфере поставок газа для населения. Консультанты центра ГазПравда провели опрос среди участников рынка, чтобы выяснить, какие компании уже в этом году готовы соревноваться за бытового потребителя.

В Украине 760 компаний имеют лицензии на поставки природного газа. Тем не менее, традиционно поставки газа для населения осуществляли 37 региональных газсбытов. Большинство компаний, которые сегодня поставляют газ населению, относятся к Региональной газовой компании (РГК) https://104.ua/.

По данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в 2019 году около 68 % объемов поставки природного газа населению (в 2017 – 2018 годах – 71 %, в 2016 году – 76 %) осуществлялось поставщиками, контрольные пакеты акций (долей, паев) которых находились в собственности операторов ГРС (объединенных под брендом «Региональная газовая компания»), а 32 % объемов – другими поставщиками.

В первую неделю после открытия рынка 12 новых компаний сообщили о готовности осуществлять поставки газа для населения.

Какие компании продают газ непосредственно населению:

ГК “Нафтогаз Украины”,

ETG .UA,

.UA, TAS Energy,

Energy, Paliv Energy (регион поставки – Запорожье).

Еще 8 участников рынка отметили, что в ближайшее время обнародуют газовые тарифные планы для населения:

Аскания Энерджи, Центр Муниципального развития, СВС Агрохимстандарт, Энера Сумы, Yasno (Киевские энергетические услуги), Волыньэлектросбыт, Мегаватт Энерго, ИСТ-Трак-Авто.

Справка Finance.ua:

Кабмин разрешил облгазам отказывать клиентам в поставке. Он внес изменения в Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа.

Из постановления исключили пункт об обязательствах облгазов (газсбытов) поставлять газ всем бытовым потребителям и религиозным организациям на своей лицензионной территории.

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