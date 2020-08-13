Для велосипедов создали автопилот (фото, видео)

Исследователи из MIT Media Lab работают над решением в виде автономного велосипеда.

Под руководством ученого-исследователя Кента Ларсона и кандидата Нароа Коретти проект MIT Autonomous Bicycle сосредоточен вокруг рабочего прототипа электровелосипеда с двумя расположенными бок о бок задними колесами и двумя двигателями – один из этих двигателей приводит в движение переднее колесо, а другой управляет велосипедом, поворачивая чэто колесо из стороны в сторону.

Идея состоит в том, что клиенты сначала будут вызывать ближайший доступный электровелосипед к их текущему местоположению через приложение. Управляемый GPS и датчиками уклонения от препятствий, этот велосипед автономно пробирался к ним с раздвинутыми задними колесами, позволяя ему функционировать как самоуправляемый трехколесный велосипед.



Фото: MIT

Однако по достижении конечного пункта пользователя два линейных привода будут автоматически втягивать задние колеса велосипеда вместе, по сути превращая их в одно широкое заднее колесо. Затем пользователь будет ехать на велосипеде к месту назначения с отключенным рулевым двигателем.

Как только они прибыли на место назначения, байк возвращается в режим трайка, переходя к следующему пользователю или ближайшей зарядной станции.

Прототип уже был успешно протестирован в кампусе Массачусетского технологического института, и его можно увидеть в действии на видео ниже.