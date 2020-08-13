0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 48 0

Для велосипедов создали автопилот (фото, видео)

Для велосипедов создали автопилот (фото, видео)

Исследователи из MIT Media Lab работают над решением в виде автономного велосипеда.

Под руководством ученого-исследователя Кента Ларсона и кандидата Нароа Коретти проект MIT Autonomous Bicycle сосредоточен вокруг рабочего прототипа электровелосипеда с двумя расположенными бок о бок задними колесами и двумя двигателями – один из этих двигателей приводит в движение переднее колесо, а другой управляет велосипедом, поворачивая чэто колесо из стороны в сторону.

Идея состоит в том, что клиенты сначала будут вызывать ближайший доступный электровелосипед к их текущему местоположению через приложение. Управляемый GPS и датчиками уклонения от препятствий, этот велосипед автономно пробирался к ним с раздвинутыми задними колесами, позволяя ему функционировать как самоуправляемый трехколесный велосипед.


Фото: MIT

Однако по достижении конечного пункта пользователя два линейных привода будут автоматически втягивать задние колеса велосипеда вместе, по сути превращая их в одно широкое заднее колесо. Затем пользователь будет ехать на велосипеде к месту назначения с отключенным рулевым двигателем.

Как только они прибыли на место назначения, байк возвращается в режим трайка, переходя к следующему пользователю или ближайшей зарядной станции.

Прототип уже был успешно протестирован в кампусе Массачусетского технологического института, и его можно увидеть в действии на видео ниже.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.