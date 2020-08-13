СБУ будет контролировать взвешивание грузовиков на дорогах

Представители Службы безопасности Украины и Национальной полиции будут контролировать взвешивание грузовиков на дорогах. Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу Министерству инфраструктуры Украины перезагрузить Государственную службу по безопасности на транспорте.

Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

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По словам Зеленского, из-за отсутствия доверия к “Укртрансбезопсности” было принято временное решение о привлечении к габаритно-весовому контролю на дорогах представителей СБУ и Национальной полиции.

По словам Президента, планируется также закупить и установить 50-80 комплексов автоматического габаритно-весового контроля.

“Поставлена задача ввести автоматическую систему проверки и фиксации грузов. Она будет – шесть “пилотов” мы уже сделали возле Киева”, – отметил Президент.

Кроме того, в качестве временной меры также были введены ограничения в связи с температурным режимом: когда температура воздуха достигает 28 градусов – грузовик останавливается в любой местности, на любом участке дороги.