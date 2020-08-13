Кабмин разрешил облгазам отказывать клиентам в поставках

Кабмин внес изменения в Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа.
Об этом говорится в решении, принятом 19 августа.
Из постановления исключили пункт об обязательствах облгазов (газсбытов) поставлять газ всем бытовым потребителям и религиозным организациям на своей лицензионной территории.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, постановление Кабмина о ПСО утратило силу в части поставок природного газа населению.
“НАК “Нафтогаз Украины” освобождается от обязательств осуществлять обязательную продажу газа газоснабжающим предприятиям, которые имеют договоры на поставку природного газа населению”, – говорится в документе.
Поставщики могут отказать бытовому потребителю, религиозной организации, газопотребления которых располагаются в пределах соответствующей территории лицензированной деятельности по распределению природного газа в заключении договора поставки природного газа.
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