Кабмин разрешил облгазам отказывать клиентам в поставках

Кабмин внес изменения в Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа.

Об этом говорится в решении, принятом 19 августа.

Из постановления исключили пункт об обязательствах облгазов (газсбытов) поставлять газ всем бытовым потребителям и религиозным организациям на своей лицензионной территории.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, постановление Кабмина о ПСО утратило силу в части поставок природного газа населению.

“НАК “Нафтогаз Украины” освобождается от обязательств осуществлять обязательную продажу газа газоснабжающим предприятиям, которые имеют договоры на поставку природного газа населению”, – говорится в документе.

Поставщики могут отказать бытовому потребителю, религиозной организации, газопотребления которых располагаются в пределах соответствующей территории лицензированной деятельности по распределению природного газа в заключении договора поставки природного газа.

Справка Finance.ua:

В компании “Нафтогаз” заявили, что запускают новый тариф – “Летний”. Клиенты газоснабжающей компании могут покупать “голубое топливо” по фиксированной годовой цене и использовать его в течение 12 месяцев.

Газоснабжающая компания “Нафтогаз” определила годовую цену на газ для населения на уровне 4,73 гривны за кубометр с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). Это на 46% выше, чем месячная цена на август 2020 года (3,24 гривны за кубометр).

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