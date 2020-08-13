Кабмин уменьшил стоимость е-Виз в четыре раза

Кабинет министров внес изменения в Правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 19 августа, сообщил в своем Telegram народный депутат из фракции “Европейская Солидарность” Алексей Гончаренко.
Согласно постановлению, увеличивается кратность е-Виз – в дополнение к е-Визе для разового въезда вводится е-Виза для двукратного въезда. Ранее разовая е-Виза стоила 85 долларов.
Новые тарифы электронных виз:
Что еще меняется:
“Действующая стоимость е-Виз и возможность их использования только для разового въезда определены факторами, которые препятствуют упрощенному въезду иностранцев в Украину. Прогнозируемые суммы консульских поступлений составят около 3 млн долларов”, – говорится в пояснительной записке к проекту.
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