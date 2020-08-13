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Кабмин уменьшил стоимость е-Виз в четыре раза

Кабмин уменьшил стоимость е-Виз в четыре раза

Кабинет министров внес изменения в Правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 19 августа, сообщил в своем Telegram народный депутат из фракции “Европейская Солидарность” Алексей Гончаренко.

Согласно постановлению, увеличивается кратность е-Виз – в дополнение к е-Визе для разового въезда вводится е-Виза для двукратного въезда. Ранее разовая е-Виза стоила 85 долларов.

Новые тарифы электронных виз:

  • разовая е-Виза – 20 долларов,
  • двукратная е-Виза – 30 долларов.

Что еще меняется:

  • вводится на выбор заявителя возможность оформить е-Визу в обычном или срочном порядке. В случае срочного оформления тарифная ставка удваивается;
  • сокращаются сроки оформления е-Виз – на замену действующему сроку до 9 рабочих дней вводится срочное оформление (1 рабочий день) и обычная процедура (3 рабочих дня);

“Действующая стоимость е-Виз и возможность их использования только для разового въезда определены факторами, которые препятствуют упрощенному въезду иностранцев в Украину. Прогнозируемые суммы консульских поступлений составят около 3 млн долларов”, – говорится в пояснительной записке к проекту.

Справка Finance.ua:

  • По данным МИД, в 2019 году оформлено 35 000 электронных виз на общую сумму 2,975 млн долларов.
  • По оценкам МИД, упрощение процедуры получения е-Виз увеличит спрос на них в 2-2,5 раза.
  • С 14 августа 2020 года МИД Украины начал централизованное оформление украинских электронных виз (е-Виза) гражданам Индии, ЮАР и Филиппин.

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По материалам Finance.UA
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