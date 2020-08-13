Сколько налогов уплатили киевляне с начала года

В Государственный бюджет в январе-июле 2020 года налогоплательщиками Киева уплачено 49 миллиардов 441 миллион гривен, что на 7 миллиардов 895 миллионов гривен (19%) превышает поступления соответствующего периода 2019 года.
Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в г. Киеве.
Поступления от разных налогов в госбюджет:
В бюджет г. Киева в январе-июле 2020 года налогоплательщиками уплачено 17 млрд 99 млн гривен налогов, сборов и обязательных платежей.
Поступления от разных налогов в местный бюджет:
Ранее Finance.ua советовал, что делать, если уплатили налог на неправильный счет.
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