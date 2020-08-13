Сколько налогов уплатили киевляне с начала года

В Государственный бюджет в январе-июле 2020 года налогоплательщиками Киева уплачено 49 миллиардов 441 миллион гривен, что на 7 миллиардов 895 миллионов гривен (19%) превышает поступления соответствующего периода 2019 года.

Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в г. Киеве.

Поступления от разных налогов в госбюджет:

налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (сбор) – 24 млрд 612 млн гривен (+32% или 5 млрд 967 млн ​​гривен);

налог на прибыль предприятий – 8 млрд 111 млн гривен (+29% или 1 млрд 824 млн гривен);

акцизный налог с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) – 695 млрд гривен (больше в 7 раз);

акцизный налог с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) – 30 млн гривен;

часть чистой прибыли (дохода), изымаемая в государственный бюджет – 113 млн гривен.

В бюджет г. Киева в январе-июле 2020 года налогоплательщиками уплачено 17 млрд 99 млн гривен налогов, сборов и обязательных платежей.

Поступления от разных налогов в местный бюджет:

единый налог – 4 млрд 472 млн гривен;

налог на прибыль предприятий – 934 млн гривен;

налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка – 780 млн гривен;

акцизный налог с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров – 250 млн гривен.

Ранее Finance.ua советовал, что делать, если уплатили налог на неправильный счет.