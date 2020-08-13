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Газпром ожидает подорожания газа в конце года

Газпром ожидает подорожания газа в конце года

Цены на газ в Европе в четвертом квартале этого года и первом квартале следующего значительно вырастут, до уровня 160 долларов за тысячу кубометров.

Об этом говорится в сообщении «Газпрома» в рамках онлайн-конференции.

На этом уровне в настоящее время находятся январские форвардные контракты на газ, в то время как текущая цена на спотовом рынке составляет 90 долларов. В компании отметили, что главными факторами станут погодные условия и уровень запасов газа в хранилищах.

Также «Газпром» надеется на рост своих акций, считая компанию недооцененной рынком. В качестве позитивных факторов указываются улучшение ситуации на газовом рынке, стабильность выплаты дивидендов, запуск ключевых проектов и программа оптимизации операционных и капитальных затрат.

В компании объяснили, что для стоимости газа характерны сезонные колебания, и в этом году они значительно усилились из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это «Газпром» не намерен изменять дивидендную программу и выкупать собственные акции.

По материалам РИА Новости
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