Что будет с ценами на гречку: объяснение эксперта

Цена на гречку на прошлой неделе снизилась на 7%, до 15,15 тыс грн за тонну. Подорожание крупы в ближайшее время не прогнозируют.
По информации Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в этом году гречкой засеяли 74 тыс. га, что на 10 тыс. га больше, чем в прошлом году. За пару недель начнется сбор урожая, и на рынок поступит свежая крупа.
По словам заместителя директора Института аграрной экономики Николая Пугачева, подорожание гречки произошло из-за карантина, который способствовал повышению спроса на продовольственные товары. В апреле средние потребительские цены на эту крупу выросли почти на 18%, и она стоила больше 30 грн за кг.
Эксперт рассказывает, что на формирование высокой цены повлияло и сокращение посевных площадей почти вдвое, что привело к рекордно низкому урожаю в 2019 году – 85 тыс. тонн. Еще одна причина подорожания – отсутствие гречки из Казахстана, России и Беларуси, которые в 2020 году запретили экспорт крупы.
“Пытаясь восстановить баланс на рынке, Кабмин запретил экспорт отечественной гречки. Этим временной мерой правительство дало сигнал товаропроизводителям, что спрос на гречку – высокий, поэтому стоит увеличивать посевные площади под этой культурой”, – пояснил Пугачев.
Эксперт говорит, что следует принимать во внимание то, что при увеличении цены существенно сокращается спрос. Ведь при низких доходах граждане не в состоянии покупать дорогую продукцию. Поэтому продавцы будут выбирать цену, которая обеспечит высокий объем продаж гречневой крупы и доходов от него.
“Для восстановления нормальных условий международной торговли и обеспечения продовольственной безопасности Украина продолжает вести переговоры со странами-производителями гречки о снятии запрета на экспорт. Это позволит стабилизировать ситуацию на украинском рынке “, – подытожил Пугачев.
По данным Госстата, розничные цены на гречневую крупу в июле 2020 году в среднем выросли в 2,3 раза по сравнению с июлем 2019 года. Тогда гречка стоила до 37,18 грн/кг.
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