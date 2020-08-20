В РФ огласили цены на первый российский электрокар Zetta

В России представили ценник первого российского электрокара Zetta. Как сообщает портал Motor со ссылкой на гендиректора ООО Zetta Дениса Щуровского, стоимость электромобиля составит 550 тыс. рублей (порядка $7 500). Это дороже на 100 тыс. рублей ($1 370), чем предполагалось ранее.
Базовая версия Zetta будет оснащена батареей емкостью 10 киловатт-часов, что, по заявлениям производителя, должно обеспечить дальность хода в 180 км хода без подзарядки. По словам Щуровского, такие показатели могут конкурировать с китайскими электромобилями, которые при аналогичной стоимости имеют запас хода на одной зарядке до 100 км.
Автомобиль будет иметь трехдверный кузов из металлического каркаса и композитных панелей. Электрокар оснастят четырьмя асинхронными мотор-колесами Дуюнова (вместо пояса сильных редкоземельных магнитов, как в классических электродвигателях, используется широкое кольцо из медной обмотки) с суммарной отдачей 98 лошадиных сил.
Заряжать батареи можно будет как от розетки на 220-380 вольт, так и от трансформатора.
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