Межбанк: "пылесос" НБУ подтянул курс вверх

Как и первый день рабочей недели, вторник на валютном рынке прошел достаточно динамично и позитивно для Нацбанка. Он существенно пополнил резервы по 27,22 гривны за доллар.

Но такого позитива не хватило самой гривне. Она подешевела за день с 27,24/27,26 до 27,275/27,295 за доллар и с 32,3774/32,3985 гривен до 32,6127/32,6366 – за евро.

Основными причинами роста котировок доллара стали, как не странно, сам НБУ с его интервенциями и действия спекулянтов под конец торгов. На фоне переизбытка предложения валюты и ее проседания, регулятор так долго “пылесосил” доллар по 27,22 гривны в течение дня, что фактически выкупил весь избыток валюты. А спекулянты после обеда воспользовались этой ситуацией и на мелких сделках подтянули курс почти до 27,30 гривен к закрытию.

А вот курс евро вырос как за счет раскачки котировок доллара под вечер через пересчет кросс-курсов пар евро/доллар и доллар/гривна, так и за счет объективного роста евро относительно доллара на международном рынке, где евро подорожал до уровня 1,1960 доллара почти к закрытию украинской сессии. В момент написания статьи он несколько снизился до 1,1934 доллара, что все равно существенно выше уровней открытия вторника по евро на мировых площадках .

Ход торгов:

Стартовав с утренних 27,24/27,26 гривен доллар к 11 часам просел до 27,22/27,24 и ушел бы гораздо ниже, если бы не долгоиграющий выход Нацбанка с покупкой по 27,22 гривны.

Именно его активная покупка валюты на протяжении почти всей сессии привела фактически к остановке проседания к 12:00 на отметке 27,225/27,245 гривен за доллар, а потом постепенному развороту курса.

На обед дилеры ушли при котировках 27,23/27,25 гривен, к 15 часам – курс стараниями спекулянтов уже подтянули до 27,245/27,265 гривен, а завершилась сессия сугубо спекулятивными ценниками 27,275/27,295.

Главные события 18 августа на межбанке:

Доллар вырос почти на 4 копейки — с утренних 27,24/27,26 гривен до 27,275/27,295 к концу дня;

НБУ простоял почти всю активную сессию с интервенцией через Matching по выкупу доллара по 27,22 гривны и купил по оценкам участников рынка не менее $55-93 млн;

простоял почти всю активную сессию с интервенцией через Matching по выкупу доллара по 27,22 гривны и купил по оценкам участников рынка не менее $55-93 млн; Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,2275 гривен, а официальный на 19 августа установлен на отметке 27,2297 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

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Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,25 / 27,27

евро – 32,44 / 32,46

российский рубль – 0,3722 / 0,3729

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1923 / 1,1925

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