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SpaceX запустила в космос ракету, ступень которой летала уже шесть раз (видео)

SpaceX запустила в космос ракету, ступень которой летала уже шесть раз (видео)

Компания Илона Маска SpaceX вновь устанавливает рекорды. 18 августа она запустила в космос ракету Falcon 9, ступень которой до того использовали уже 5 раз.

Запуск состоялся в 16:31 по Киеву с базы военно-воздушных сил США на севере мыса Канаверал в штате Флорида. На борту: 11 партия (58 штук) спутников для глобального интернет-проекта Starlink. Также ракета выведет на орбиту три аппарата SkySat для компании Planet. Это всего 15 тонн груза.

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Маршевую ступень ракеты B1049 используют уже в шестой раз. Это рекорд. До того ступень использовали в миссиях: Telstar 18 Vantage (сентябрь 2018 года), Iridium-8 (январь 2019 года), первой миссии Starlink (май 2019-го), Starlink-2 (январь 2020-го) и Starlink-8 (июнь 2020-го).

После старта примерно через 9 минут она мягко приземлилась на платформу в Атлантическом океане.

По материалам hromadske.tv
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