Yamaha показала концепт мотоцикла с водяным приводом

Десятки именитых автомобильных брендов планируют экспансию на рынок электрокаров. По мнению Yamaha, существуют альтернативные технологии, позволяющие не только добиться нулевых выбросов, но и увеличить КПД двигателя. Совсем недавно японская компания показала концепт мотоцикла, который приводится в действие за счет жидкостного привода.

Еще в 2016 году Yamaha стала спонсором научного проекта, который со временем перерос в концепцию мотоцикла с жидкостным приводом, рассказывает Motorbike Writer.

Согласно полученной информации, японский производитель намерен выпустить первый рабочий прототип. Также Yamaha показала концептуальную модель байка, рассказав о принципе работы новой технологии.



Фото: Yamaha

Главная идея заключается в замене громоздкого цепного привода тонкими трубками с водой. Предполагается, что жидкость с помощью лопастей сможет вращать главное колесо. Вода приводится в движение электронасосом и циркулирует по замкнутой системе. При желании можно использовать любую подходящую по физическим и химическим характеристикам жидкость.

Ранее австралийская компания Azaris уже показала похожую технологию с КПД 98%, но в силу разных проблем не смогла выйти на коммерческий рынок. Тогда утверждалось, что жидкостный привод имел крутящий момент с мгновенной реакцией и был совместим с различными видами моторов.



Фото: Yamaha

Возможно, Yamaha решила основные проблемы технологии, что позволит создать действующий прототип байка с жидкостным приводом.