Китайцы презентовали новый кроссовер от Chery (фото)

Китайская автомобилестроительная компания Chery представила свой новый компактный кроссовер Tiggo 3x Plus.

Новинка комплектуется 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 116 л. с. В паре с пятиступенчатой “механикой” или вариатором.

Главными отличительными элементами дизайна экстерьера модели стали зауженные фары и решетка радиатора с узором, образованным из хромированных трапеций.

В салоне новые торпедо, приборная панель, руль, центральная консоль, мультимедиа, блок климат-контроля. В оснащение автомобиля входят климат-контроль, электронный стояночный тормоз, кнопка запуска двигателя и электронная система стабилизации.

На китайском рынке Chery Tiggo 3X Plus должна появиться в октябре, а вот цены на автомобиль пока не объявлены.



Фото: Укравтопром