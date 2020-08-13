Китайцы презентовали новый кроссовер от Chery (фото)

Китайская автомобилестроительная компания Chery представила свой новый компактный кроссовер Tiggo 3x Plus.
Новинка комплектуется 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 116 л. с. В паре с пятиступенчатой “механикой” или вариатором.
Главными отличительными элементами дизайна экстерьера модели стали зауженные фары и решетка радиатора с узором, образованным из хромированных трапеций.
В салоне новые торпедо, приборная панель, руль, центральная консоль, мультимедиа, блок климат-контроля. В оснащение автомобиля входят климат-контроль, электронный стояночный тормоз, кнопка запуска двигателя и электронная система стабилизации.
На китайском рынке Chery Tiggo 3X Plus должна появиться в октябре, а вот цены на автомобиль пока не объявлены.
Фото: Укравтопром
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Водителям на заметку: Появился новый способ быстро забрать авто со штрафплощадкиВчера, 10:30 - 1885 45
Должникам за коммуналку предлагают увеличить штрафы - законопроектВчера, 09:00 - 2202 22
Сколько будет стоить обменять старые бумажные паспортаВчера, 20:02 - 1199 8
monobank изменит ключевые тарифыВчера, 10:04 - 9192 5
Минималку предлагают повысить до 7 500 грн: альтернативный законопроектВчера, 19:02 - 680 3
monobank изменит ключевые тарифыВчера, 10:04 - 9192 5
Как подтвердить стаж для пенсииВчера, 08:00 - 4890
Должникам за коммуналку предлагают увеличить штрафы - законопроектВчера, 09:00 - 2202 22
Украинцы ухудшили ожидания по курсу гривны к долларуВчера, 12:01 - 2149
Xiaomi представила необычный электрокар за $1500 (фото)Вчера, 02:45 - 2071
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-19Вчера, 11:10 - 327
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 1229 1
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 1248 3
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1356 6
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 2221 5