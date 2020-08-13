Huawei хочет использовать в смартфонах полноэкранный сканер отпечатков и подэкранную селфи-камеру

Ресурс Android Authority сообщает, что Huawei рассчитывает совместить технологию полноэкранного дактилоскопического сканера с подэкранной селфи-камерой. Это приведёт к появлению смартфонов нового поколения с полностью безрамочным дизайном и дополнительными функциями управления.
В частности, полноэкранный сканер отпечатков пальцев позволит выполнять идентификацию пользователей непосредственно в момент прикосновения к пиктограмме приложения или пункту меню. В свою очередь, скрытая за дисплеем фронтальная камера может быть задействована для дополнительной биометрической проверки личности по лицу.
Проблема заключается в том, что подобная конструкция потребует наличия большого количества подэкранных датчиков, что приведёт к удорожанию аппаратов. В Huawei, впрочем, уже работают над снижением стоимости массива дактилоскопических сенсоров.
О том, когда смартфоны с полноэкранным сканером отпечатков пальцев и подэкранной камерой могут появиться на коммерческом рынке, пока ничего не сообщается.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Водителям на заметку: Появился новый способ быстро забрать авто со штрафплощадкиВчера, 10:30 - 1856 45
Должникам за коммуналку предлагают увеличить штрафы - законопроектВчера, 09:00 - 2153 22
Сколько будет стоить обменять старые бумажные паспортаВчера, 20:02 - 1063 7
monobank изменит ключевые тарифыВчера, 10:04 - 9000 5
Минэкономики прогнозирует ускорение инфляции из-за эмиссии гривныВчера, 12:44 - 873 3
monobank изменит ключевые тарифыВчера, 10:04 - 9000 5
Как подтвердить стаж для пенсииВчера, 08:00 - 4805
Должникам за коммуналку предлагают увеличить штрафы - законопроектВчера, 09:00 - 2153 22
Украинцы ухудшили ожидания по курсу гривны к долларуВчера, 12:01 - 2108
Xiaomi представила необычный электрокар за $1500 (фото)Вчера, 02:45 - 2031
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-19Вчера, 11:10 - 322
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 1224 1
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 1243 3
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1354 6
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 2221 5