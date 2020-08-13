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Huawei хочет использовать в смартфонах полноэкранный сканер отпечатков и подэкранную селфи-камеру

Huawei хочет использовать в смартфонах полноэкранный сканер отпечатков и подэкранную селфи-камеру

Ресурс Android Authority сообщает, что Huawei рассчитывает совместить технологию полноэкранного дактилоскопического сканера с подэкранной селфи-камерой. Это приведёт к появлению смартфонов нового поколения с полностью безрамочным дизайном и дополнительными функциями управления.

В частности, полноэкранный сканер отпечатков пальцев позволит выполнять идентификацию пользователей непосредственно в момент прикосновения к пиктограмме приложения или пункту меню. В свою очередь, скрытая за дисплеем фронтальная камера может быть задействована для дополнительной биометрической проверки личности по лицу.

Проблема заключается в том, что подобная конструкция потребует наличия большого количества подэкранных датчиков, что приведёт к удорожанию аппаратов. В Huawei, впрочем, уже работают над снижением стоимости массива дактилоскопических сенсоров.

О том, когда смартфоны с полноэкранным сканером отпечатков пальцев и подэкранной камерой могут появиться на коммерческом рынке, пока ничего не сообщается.

По материалам 3dnews.ru
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