ПриватБанк рассказал, как он зарабатывает деньги для всех украинцев

Каждый второй украинец – клиент ПриватБанка. Каждый первый – его акционер.
Об этом свидетельствует годовой отчет банка за 2019 год.
Основные итоги года:
Где получают деньги. Три года назад государству пришлось вложить в ПриватБанк ₴155 млрд, чтобы спасти его от банкротства, а украинскую банковскую систему от коллапса. В банке отметили, что это был последний раз, когда банк получал помощь от украинских налогоплательщиков. Всего с момента национализации государство уже получило от банка ₴36 млрд дивидендов.
До национализации ПриватБанк занимал 11-е место в списке крупнейших налогоплательщиков Украины. В 2019 году банк поднялся на четвертую позицию: заплатили больше налогов, чем Укрзализныця или Укрнафта, хотя и меньше, чем Нафтогаз или Philip Morris. Тогда банк заплатил 8,5 млрд грн налогов и других обязательных сборов в пользу бюджета.
Долги. До национализации в 2016 году ПриватБанк взял кредитов на ₴19,6 млрд у Национального банка Украины. Каждый год после этого банк понемногу возвращал деньги – пока не погасил долг полностью уже в 2020 году.
Прошлый год стал самым прибыльным в истории банка – заработали 32,6 млрд грн. Также в прошлом году ПриватБанк обеспечил 54,7% прибыли банковской системы Украины и 92,6% прибыли всех государственных банков страны.
Чистая прибыль состояла из:
Банк зарабатывает на операциях, осуществляемых его клиентами: от платежей на коммуналку через Приват24 до оплаты покупок картой в супермаркете. Это называется комиссионный доход.
“Растет количество клиентов и количество операций, вместе с тем растет комиссионный доход. Также банк привлекает депозиты, а затем выдает кредиты. И именно по кредитованию банк получает процентный доход. ПриватБанк начал кредитовать надежных заемщиков, поэтому растет процентный доход”, – отмечается в отчете.
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