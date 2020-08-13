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Курс Bitcoin достиг пика за последние 2,5 года

Курс Bitcoin достиг пика за последние 2,5 года

За последние сутки курс криптовалюты Bitcoin вырос до отметки 12 436 долларов США, что является самым высоким показателем за последние 2,5 года.

Об этом сообщает CoinDesk.

Последний раз стоимость криптовалюты была больше в начале января 2018 года. Тогда ее оценивали в 14 881 доллар США.

По данным Independent, рост стоимости Bitcoin можно объяснить тем, что инвесторы на протяжении экономической неопределенности во время пандемии коронавируса ищут альтернативные пути для вложения средств.

Отмечается, что в конце 2017 года стоимость криптовалюты Bitcoin пересекла рекордную отметку в 20 тысяч долларов США.

По материалам УКРИНФОРМ
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