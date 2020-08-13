В "Укрэнерго" объяснили 18 миллиардов убытков за полгода

В НЭК “Укрэнерго” заявили, что ключевой причиной негативного финансового результата компании за 1 полугодие 2020 года в размере 18,03 млрд грн являются расходы, которые компания вынуждена покрывать в связи с возложенными на нее специальными обязательствами (ПСО) на рынке электроэнергии.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
“В частности, “Укрэнерго” обязано компенсировать дефицит ГП “Гарантированный покупатель”, которое оплачивает “зеленый” тариф производителям из ВИЭ. Фактический тарифный доход на оплату ПСО в январе-июне этого года составил 4,6 млрд грн. Однако фактические затраты на выполнение ПСО в этот период составили 21,43 млрд грн. Таким образом, около 93% (16,8 млрд грн) в структуре убытка компании за І полугодие 2020 года приходится именно на выполнение спецобязательств”, – пояснили в “Укрэнерго”.
Отмечается, что еще 1,56 млрд грн убытков за отчетный период связано с особенностью работы балансирующего рынка.
В компании добавили, что эта сумма будет компенсирована вследствие механизма урегулирования, предусмотренного законодательством.
“Также на финансовый показатель I полугодия 2020 года повлиял эффект рыночной переоценки основных фондов компании, в результате которой стоимость активов значительно увеличилась. В связи с этим изменилась сумма амортизационных отчислений: если в тарифе Укрэнерго было заложено 362 млн грн, то фактический показатель составил 1,6 млрд грн”, – говорится в сообщении.
Кроме этого, в отчетном периоде 2020 года чистый доход компании увеличился в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 25,3 млрд грн за счет составляющих рынка электроэнергии.
“А именно: 51% (12,8 млрд грн) в структуре дохода составляет доход от операций на балансирующем рынке, еще 18% (6,6 млрд грн) – доход от спецобязательств, которых не было в тарифе на передачу за первое полугодие 2019 года”, – добавили в “Укрэнерго”.
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