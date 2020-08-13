Какие отличительные преимущества имеет ломбард «Центральный»

Наш мир полон удивительных событий. Бывает и так, что в жизни необходимо решение неких вопросов, которое требует в некоторых ситуациях денежных средств. Далеко не у каждого человека есть возможность откладывать деньги, или доступ к ним временно невозможен, как может быть в случае с депозитом. В таком случае приходится искать альтернативные варианты получения денежных средств. Некоторые идут к родственникам или знакомым, чтобы одолжить деньги, другие берут микрокредиты, третьи – приходят в ломбарды. И сегодня мы расскажем, почему именно в ломбарды идти выгоднее всего!



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Принцип работы микрофинансовых организаций и ломбардов, их главные отличия

Ломбарды и микрофинансовые организации работают по-разному, хоть и имеют некоторую схожесть. Так, к примеру, чтобы оформить микрокредит, заёмщик обращается в организацию с паспортом, идентификационным кодом, и иными документами, если это предусмотрено организацией. Далее скоринговая система рассчитывает уровень платежеспособности гражданина, и на этом основании определяется денежная сумма средств. Однако стоит отметить, что микрофинансовая организация может отказать в получении денег, если у вас плохая кредитная история. Главным плюсом микрофинансовой организацией является отсутствие необходимости посещать их офис. Деньги переводятся удалённо на карту.

Придя в ломбард, вам выдадут деньги, но для этого нужно оставить залоговое имущество (технику, антиквариат или ювелирное изделие). Оценщик взвешивает залоговое имущество, проводит осмотр его состояния, таким образом, он определяет цену залогового имущества.

Кредит под залог техники и другого имущества в Ломбард Центральный имеет несколько выгодных особенностей. Мы не требуем вернуть долг, в случае займа, у нас самая низкая процентная ставка, а также есть возможность частичного погашение кредита. Но и на этом не заканчиваются плюсы! Большое преимущество нашего ломбарда ещё заключается в том, что в случае не возврата кредита, мы не используем телефонный террор (не звоним клиенту, его родственникам и не занимаемся запугиванием и пр.).

Ещё плюс ломбарда состоит в том, что он предоставляет низкую процентную ставку. В среднем, беря кредит в украинских МФО, процентная ставка составляет 2-3% в сутки, когда у ломбарда «Центральный» эта цифра на порядок меньше – всего 0.01% на срок до 30 календарных дней! Тем более, зайдя на сайт ломбарда, можно найти вкладку Оценка Online, там по категориям расписаны виды техники, их бренды, состояние и комплектация. Такая оценка поможет вам приблизительно узнать, сколько вы сможете получить денег за ваше имущество.

В 2019 году «Всеукраинский отраслевой аналитический центр» дал награду ломбарду «Центральный». Он победил в номинации «Выбор потребителя». Эта номинация показывает клиентам, что услуги ломбарда являются надёжными, качественными и приоритетными для выбора.

При возникновении вопросов, вы всегда можете позвонить на бесплатную горячую линию 0-800-307-773 с 9:00 до 18:00.