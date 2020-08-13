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Mercedes готовит масштабное обновление родстера SL

Mercedes готовит масштабное обновление родстера SL

Компания Mercedes-Benz готовит к дебюту в 2021 году родстер SL следующего поколения, который должен получить серьезные изменения в дизайне по сравнению с нынешней моделью.

Поскольку проект родстера, видимо, все еще дорабатывается, кузов спортивного автомобиля полностью скрыт камуфляжем.

К сожалению, маскировка мешает увидеть особенности дизайна Gullwing, но можно с уверенностью сказать, что новый SL будет выглядеть совсем иначе по сравнению с текущей моделью. Одним из самых больших изменений станет переход с твердой крыши на тканевую крышу.


Фото: CarPix

Впервые AMG принимает непосредственное участие в процессе разработки и разрабатывает SL вместе с GT второго поколения. Это означает, что обе модели будут использовать модульную спортивную архитектуру (MSA).

Предполагается, что модельный ряд начнется с SL 43 с задним приводом и дойдет до SL 73e с 4Matic. Последний может использовать будущую гибридную трансмиссию AMG с 4,0-литровым V8 с двойным турбонагнетателем, работающим вместе с электродвигателем. Система скоро дебютирует на AMG GT 73e и должна иметь около 800 л. с.

Новый родстер кажется довольно рискованной идеей, учитывая увлечение кроссоверами и бум электромобилей, который заставляет Mercedes вкладывать значительные средства в экологические технологии.

Тем не менее, это одна из самых важных моделей в истории компании, наряду с флагманом S-класса. Пока это выглядит очень многообещающим, и с участием AMG SL мог бы лучше продаваться. При этом кабриолет S-класса не будет обновлен, что позволит SL занять эту нишу.

По материалам НВ
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