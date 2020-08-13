В Microsoft появился конкурент на покупку TikTok

Производитель программного обеспечения Oracle заинтересован в покупке бизнеса TikTok в США и ряде других стран.

Об этом со ссылкой на источники пишут издания Financial Times и CNBC.

По данным источника FT, технологическая компания провела предварительные переговоры с китайской ByteDance, и серьезно рассматривает возможность приобретения бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

По данным CNBC, американская компания ведет переговоры с венчурными компаниями, которым принадлежат доли в TikTok. В FT утверждают, что речь идет о General Atlantic и Sequoia Capital.

Представители Oracle и TikTok отказались от комментариев CNBC. По данным источников издания, переговоры Oracle о приобретении TikTok последнее время оживились – наравне с Microsoft компания Oracle опередила в этом вопросе других претендентов на бизнес TikTok.

В то же время, FT сообщает со ссылкой на источники, близкие к ByteDance, что китайская компания выступает против продажи любых активов за пределами США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. При этом TikTok остается заблокированным в Индии.

В CNBC отметили, что у Oracle нет ни соцсетей, ни видеосервисов. Однако компании могут быть интересны данные пользователей TikTok, которые она может использовать для улучшения своих маркетинговых продуктов. В то же время издание отмечает, что потенциальное расходование десятков миллиардов долларов на покупку медиасервиса говорит об изменениях в компании.

Напомним, что из-за китайского происхождения TikTok, сервису грозит блокировка в США. Популярный видеосервис подозревают в передаче данных американских пользователей в Китай. 7 августа Трамп подписал исполнительный указ «О борьбе с угрозой TikTok», который обязывает американские компании в течение 45 дней прекратить операции с компанией-владельцем приложения ByteDance. Также президент США заявлял, что если до 15 сентября TikTok не будет продан американской компании – работа приложения в стране будет прекращена.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация США продолжит добиваться отзыва лицензий у «сомнительных» китайских телекоммуникационных компаний в Штатах.

Microsoft 2 августа подтверждала планы купить американскую часть сервиса TikTok. В компании Apple, которую также называли одним из претендентов на покупку, опровергли намерения приобрести TikTok. Кроме того, на сделку с TikTok якобы претендовал и Twitter.