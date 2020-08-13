Украина привлечет от Cargill кредит на 250 млн евро

Кабмин 17 августа принял постановление о проведении государственных внешних займов в 2020 году путем привлечения кредитов от компании Cargill Financial Services International, Inc.
Об этом сообщается на “Правительственном портале”.
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Отмечается, что кредиты привлекаются “с целью выполнения Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”.
Также Кабмин утвердил основные условия заимствований и поручил Минфину предусматривать при составлении проекта госбюджета на соответствующий год средства для погашения и обслуживания внешних займов.
Подчеркивается, что общая сумма кредитов – 250 млн евро.
На сумму кредитов начисляется процентный доход по ставке 5,95% годовых со сроком погашения через 3 года после даты получения средств. Кроме этого – процентный доход по ставке 6,85% со сроком погашения через 5 лет.
Процентный доход будет выплачиваться ежеквартально.
Ранее сообщалось, что Минфин успешно выкупил около 10% выпущенных в 2015 году ВВП-варрантов.
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