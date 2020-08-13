Минэкономики прогнозирует ускорение инфляции из-за эмиссии гривны

До конца 2020 года на динамику инфляции будет влиять усиление роли кредитного канала эмиссии денег. Этот механизм будет использоваться для поддержки бизнеса и введения антикризисных мер.

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как отмечается в обзоре, также цены будут расти из-за повышения составляющей себестоимости товара ввиду понесенных в период карантина убытков и роста цен на мировом рынке.

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“В дальнейшем в течение 2020 года ожидается постепенный рост платежеспособного спроса, что позволит получить (с несущественными колебаниями) сдержанные темпы потребительской инфляции, которые, учитывая комплекс сдерживающих факторов, будут меньше, чем прогнозировалось в начале года”, – говорится в документе.