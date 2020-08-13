Информацию о застройке столицы разместят онлайн

В системе градостроительного мониторинга будет доступен перечень документов по каждому объекту строительства в столице.
Об этом на своей странице в FACEBOOK написал заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации, начальник управления административных услуг Юрий Таций.
“Многих беспокоит тема незаконных застроек. Однако нередко даже заказчики строительства не знают, какие документы им нужны, чтобы их здания были возведены на законных основаниях. Поэтому информация о застройках в Киеве должна быть максимально открытой. Для этого в Департаменте градостроительства и архитектуры мы продолжаем работать над созданием системы градостроительного мониторинга”, – отметил Юрий Таций.
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Среди документов, которые можно будет посмотреть в ресурсе, проектная документация, градостроительные условия и ограничения, необходимые разрешения и информация об экспертизах.
Планируется, что по каждому объекту строительства, по каждому зданию можно будет в открытом получить следующую информацию:
Этот перечень документов определяет, на какие действия застройщик имеет право, а на какие – нет. Департамент градостроительства и архитектуры не может определять законность застроек. Это в компетенции других учреждений.
Градостроительный мониторинг необходим не только для того, чтобы киевляне могли оценить законность застройки, но и для прозрачности в получении документов для застройщика.
“Такой подход позволяет решить сразу две задачи. Во-первых, киевляне получают информацию, на основе которой и могут судить о законности строительства. Во-вторых, лица, которые планируют выполнять строительство, понимают, какие документы нужны и где их получить”, – пояснил Юрий Таций.
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