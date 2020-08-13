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Рынку платежных терминалов предстоит перераспределение

Рынку платежных терминалов предстоит перераспределение

Торговых точек без терминалов почти не осталось даже в небольших городках. Руководитель «ТАС24 Бизнес» Сергей Бочаров считает, что в дальнейшем будет происходить только перераспределение рынка между существующими банками-эквайерами.

Об этом сообщает «Финансовый клуб» в проекте «50 ведущих банков Украины – 2020».

Причем тарифы, которые почти одинаковы во всех банках, уже не рассматриваются клиентами как конкурентное преимущество. Больше внимания они обращают на качество услуг и репутацию банка-эквайера. В среднем стоимость эквайринга составляет 2% от суммы транзакции, а фиксированная комиссия за терминал – 300-400 грн в месяц.

«Такой тариф позволяет банкам работать с минимальной маржинальностью, учитывая тарифную политику международных платежных систем, а фиксированная оплата за терминал дает возможность закупать и обслуживать парк терминалов, отвечающих всем современным требованиям», – комментирует заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн.

По мнению Сергея Бочарова, новым вызовом, который заставит банки внедрять инновационные способы оплаты, могут стать биометрические платежи. Первые шаги в этом направлении уже сделаны: ПриватБанк запускает новую биометрическую технологию оплаты FacePay24, которая позволяет в буквальном смысле «платить лицом».

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Антон Тютюн ожидает в 2020 году изменений как в составе участников рынка, так и в темпах развития. Драйверами изменений станут поправки в закон «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», нормы которого обязывают широкий круг предпринимателей использовать регистраторы расчетных операций (РРО). Антон Тютюн оценивает потенциал рынка в несколько десятков тысяч новых устройств в течение года.

По материалам Финансовый клуб
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