Украинцы ухудшили ожидания по курсу гривны к доллару

Индекс потребительских настроений в Украине в июле 2020 года составил 66,7 п., что на 1,7 п. выше, чем в июне. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев существенно ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 19,1 п. – до значения 161,8.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

По данным исследования, индекс текущего положения вырос и составляет 60,7, что на 5,9 п. выше показателя прошлого месяца. Индекс экономических ожиданий в июле почти не изменился и составляет 70,8.

В июле показатель индекса ожидаемой динамики безработицы остается стабильным и составляет 150,0, что на 3,1 п. ниже показателя прошлого месяца. Индекс инфляционных ожиданий изменился также незначительно – вырос на 2,2 п. до уровня 185,2.

“В целом индекс потребительских настроений в июле 2020 года существенно не изменился по сравнению с июнем. Самые большие изменения среди составляющих индекса претерпели ожидания по развитию экономики в ближайшие 5 лет и целесообразности делать крупные покупки», – комментируют аналитики Info Sapiens.

По данным исследования, индекс ожиданий по развитию экономики в ближайшие 5 лет снизился на 6 п.п. до 79,7. Продолжается коррекция этого индекса: возврат к привычному уровню после максимального значения, зафиксированного в августе 2019 года после президентских выборов.

“Индекс целесообразности делать крупные покупки, наоборот, возрастает после минимального значения, зафиксированного в апреле 2020 года во время жесткого карантина. Индекс целесообразности делать крупные покупки почти вернулся на уровень марта 2020 года”, – отмечают аналитики.



График: Info Sapiens

Справка Finance.ua:

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко опроверг слухи о том, что центробанк запустит эмиссию гривны через рефинансирование госбанков под выкуп облигаций внутреннего государственного займа ( ОВГЗ ). По его словам, эти опасения не оправдались и о них следует забыть.

Сейчас нет предпосылок для того, чтобы курс гривны вырос до 30 UAH /USD. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Среднегодовой обменный курс в 2020 году составит 27,00 грн/доллар. В предыдущем консенсус-прогнозе за апрель 2020 года ожидалось, что курс составит 28,85 грн/доллар. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе “Влияние COVID -19 на экономику и общество – постпандемическое развитие” за июль 2020 года.

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