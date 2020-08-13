Украинцы ухудшили ожидания по курсу гривны к доллару

Индекс потребительских настроений в Украине в июле 2020 года составил 66,7 п., что на 1,7 п. выше, чем в июне. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев существенно ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 19,1 п. – до значения 161,8.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.
По данным исследования, индекс текущего положения вырос и составляет 60,7, что на 5,9 п. выше показателя прошлого месяца. Индекс экономических ожиданий в июле почти не изменился и составляет 70,8.
В июле показатель индекса ожидаемой динамики безработицы остается стабильным и составляет 150,0, что на 3,1 п. ниже показателя прошлого месяца. Индекс инфляционных ожиданий изменился также незначительно – вырос на 2,2 п. до уровня 185,2.
“В целом индекс потребительских настроений в июле 2020 года существенно не изменился по сравнению с июнем. Самые большие изменения среди составляющих индекса претерпели ожидания по развитию экономики в ближайшие 5 лет и целесообразности делать крупные покупки», – комментируют аналитики Info Sapiens.
По данным исследования, индекс ожиданий по развитию экономики в ближайшие 5 лет снизился на 6 п.п. до 79,7. Продолжается коррекция этого индекса: возврат к привычному уровню после максимального значения, зафиксированного в августе 2019 года после президентских выборов.
“Индекс целесообразности делать крупные покупки, наоборот, возрастает после минимального значения, зафиксированного в апреле 2020 года во время жесткого карантина. Индекс целесообразности делать крупные покупки почти вернулся на уровень марта 2020 года”, – отмечают аналитики.
График: Info Sapiens
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