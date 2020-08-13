Межбанк: бюджетные расчеты клиентов повлияют на рынок

Как и предупреждал Finance.ua, понедельник прошел очень динамично на валютном рынке с постепенным укреплением гривны до уровней 27,235/27,255 гривен за доллар, а Нацбанк смог как минимум дважды выходить на торги с выкупом излишка доллара при снижении своих ценников с 27,30 до 27,25 гривен за доллар. Основной причиной превышения предложения валюты над спросом была необходимость проведения у бизнеса расчетов с бюджетом. Нехватка гривны спровоцировала снижение котировок на межбанке и опосредованно на наличном рынке, где курсы обменников также просели.

Вторник продолжит тенденции этой недели и основным мотиватором для рынка останутся бюджетные расчеты клиентов. С учетом приближения затем длинных выходных в связи с празднованием Дня Независимости Украины, компании подпирает время по этим операциям, а также по финансированию своих текущих гривневых хозяйственных затрат. Это позитивно будет отражаться как на поведении курса на межбанке, так и на статистике торгов. На вторник Finance.ua прогнозирует продолжение активной деятельности всех клиентов на валютном рынке и объем операций в пределах до $230-260 млн при совершении до 510-650 сделок. Общий позитивный настрой для гривны сохранится.

Периодически при избытке предложения валюты на торгах мы будем наблюдать выходы Нацбанка с интервенциями по покупке доллара и его ценники будут главным ориентиром для клиентов и банков.

Кроме этого, сыграет свою роль в активизации 18-го и 19 августа ресурсного и валютного рынков аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ и расчеты по нему, которые пройдут завтра. После консультаций с первичными дилерами чиновники оставили к продаже гривневые облигации сроком на 189 и 714 дней и долларовые на 232 дня. Наличие к продаже валютных облигаций существенно увеличит общий объем размещения ОВГЗ на аукционе. Мы прогнозируем со стороны местных игроков спрос и на гривневые бумаги, и на валютные. А вот нерезиденты будут в основном покупать облигации в валюте.

Спекулянты продолжат работать в формате “в две стороны” на межбанке и играть на разнице наличного и безналичного курсов, а также попытаются воспользоваться нехваткой гривны на рынке в период бюджетных платежей у клиентов и сыграть “на понижение”. Помогут им зарабатывать и скачки курса евро относительно гривны, так как евровалюта в очередной раз начала ралли в паре евро/доллар и периодически с утра уже пробивает порог в 1,19 доллара, что опосредованно влияет и на соотношение евро к гривне.

На наличном рынке большинство владельцев обменок при выставлении своих ценников продолжат ориентироваться на котировки межбанка и будут работать в формате “с оборота” со средним уровнем спреда по доллару – в пределах 15-20 копеек, но расширят его по евро – в пределах 20-35 копеек.

Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua, на вторник 18 августа будут находиться в пределах: доллар – коридор 27,10 – 27,35 гривен, евро – коридор 32,14 – 32,60 гривен.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будет находиться в пределах: доллар – коридор котировок покупок и продаж 27,10 – 27,50 гривен, евро – коридор 31,80 – 32,65 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,23 / 27,25

евро – 32,33 / 32,36

российский рубль – 0,3710/ 0,3714

Курсы валют на Межбанке

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