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WizzAir возобновила рейсы из Львова в Италию

WizzAir возобновила рейсы из Львова в Италию

Авиакомпания “WizzAir” начала выполнять рейсы из Львова в Милан и Рим.

Об этом пресс-служба Международного аэропорта «Львов» сообщает в FACEBOOK.

“Мы уже встретили первые рейсы из аэропортов Милана (Мальпенса) и Рима (Чампино)”, – говорится в сообщении.

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Авиакомпания WizzAir начала выполнять рейсы из Львова в Италию по следующим направлениям:

  • Львов – Рим – Львов (Чампино), рейсы с 14 августа по средам и воскресеньям;
  • Львов – Милан (Мальпенса) – Львов, рейсы с 16 августа по понедельникам и пятницам.

“Рады, что украинцы, работающие в Италии, смогут быстрее и удобнее возвращаться домой. С нетерпением ожидаем открытия границ для украинских туристов”, – добавили в пресс-службе.

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По материалам Finance.UA
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