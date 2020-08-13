В НБУ анонсировали смягчение условий рефинансирования

Национальный банк Украины (НБУ) в ближайшее время расширит перечень залогов для получения банками кредитов рефинансирования.
Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко заявил в интервью РБК-Украина.
“Мы запустили и долгосрочное рефинансирование, и такой инструмент как процентный своп, который позволяет банкам снижать собственные процентные риски. Также будем расширять перечень залогов, которые принимаем по кредитам рефинансирования. К примеру, будем брать в залог не только ОВГЗ, но и муниципальные облигации. Сейчас это решение финализируется”, – сообщил Шевченко.
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В то же время глава НБУ подчеркнул, что регулятор не стремится увеличить объем выданного банкам рефинансирования.
“У нас нет цели по сумме рефинансирования. Так же как нет и целевого назначения рефинансирования. Но у нас в планах расширение инструментов, которые могут использоваться в качестве залога по рефинансированию”, – сказал Шевченко.
Глава Нацбанка напомнил, что сейчас банки имеют избыточную ликвидность.
“Ее достаточно не только для выполнения всех клиентских платежей и обязательств перед вкладчиками, но и для инвестиций в различные инструменты. Поэтому критической потребности в рефинансировании у банков нет. И здесь, чтобы подтолкнуть банки к кредитованию, чтобы стимулировать их спрос на кредиты рефинансирования, нужно снова возвращаться к таким глобальным вопросам, как снижение уровня теневой экономики, судебная реформа, усиление защиты прав кредиторов”, – добавил Шевченко.
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