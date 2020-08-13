IBM представила 30-ядерный процессор

Американская корпорация IBM анонсировала новый процессор Power10 на конференции Hot Chips-2020, которая в этом году состоялась онлайн.
Об этом сообщает VentureBeat.
Power10 является преемником модели Power9 и представляет новое поколение процессоров IBM. Компания утверждает, что она в три раза эффективнее предшественника, а также обеспечивает большую производительность при выполнении задач.
Power10 разрабатывался в течение пяти лет. Это первый 7-нанометровый процессор IBM, разработка которого началась в 2015-м, когда IBM, Samsung и еще несколько компаний инвестировали 3 млн долл. в его создание.
Инженер IBM и разработчик Power10 Уильям Старк отметил, что конфигураций модели будет несколько. Максимальное предложение для однопроцессорного модуля достигает 15 ядер SMT8, а для двухпроцессорного – 30 ядер.
Кроме экономии энергии, Power10 способен обеспечивать защиту аппаратного оборудования, с которым он используется. IBM отметила, что процессор способен повысить производительность предприятий, использующих искусственный интеллект, в 10-20 раз по сравнению с предыдущей моделью.
Как сообщает VentureBeat, в 2018 году компания объявила, что производством Power10 будет заниматься Samsung. Старк отметил, что разрабатываются несколько системных предложений, которые станут доступными во второй половине 2021 года.
Как и предыдущие процессоры Power, Power10 открыт к лицензированию и модификации для 250 членов Фонда OpenPower, среди которых Google, Nvidia, Mellanox и Tyan.
Модель процессора Power9 представили на конференции OpenChips в 2016 году. В отличие от Power10, он доступен в версиях 12 и 24 ядер. Один из самых быстрых суперкомпьютеров в мире – Summit – Национальной лаборатории Oak Ridge в США работает на основе Power9 и процессора Nvidia Tesla в качестве ускорителя.
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