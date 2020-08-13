Власти Германии начали расследование против Amazon

Власти Германии начали расследование против интернет-ритейлера Amazon.com в связи с подозрениями, что американская компания в период пандемии злоупотребляет своим доминирующим положением, влияя на сторонних продавцов, использующих ее платформу.

Об этом сообщает CNBC.

Проверка началась в апреле после того, как Федеральное антимонопольное ведомство (Bundeskartellamt) Германии получило несколько жалоб на Amazon.

Представитель регулятора сказал CNBC, что частная платформа не может быть “ценовым регулятором или ценовой полицией”. В ведомстве считают, что Amazon использует “неизвестные механизмы”, чтобы влиять на продавцов на платформе.

В компании не ответили на запрос телеканала, однако в марте Amazon отмечал, что завышение цен “не имеет места” на его платформе.

Как отмечает CNBC, Amazon блокировал некоторых ритейлеров, которые в начале пандемии якобы завышали цены на такие товары, как санитайзер для рук и маски.

Ранее о расследовании сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Глава Bundeskartellamt Андреас Мундт заявил в интервью газете, что регулятор проверяет, влиял ли Amazon на установление ритейлерами цен на платформе.

Германия является крупнейшим рынком Amazon за пределами США.