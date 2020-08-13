НАБУ собирает информацию за рубежом по делу ПриватБанка

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) собирает информацию за рубежом в рамках расследования дела “ПриватБанка”. Дело касается вывода средств из банка.

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

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“Вы знаете, какой это был большой банк, какие там были транзакции. Определенные события происходили на территории Соединенных Штатов. Тема ПриватБанка не исчезает”, – сказал Сытник.

Он добавил, что дело о выводе денег из “ПриватБанка” продолжает расследоваться и остается ключевым.

“Дела связаны с выполнением международных правовых поручений. Зависит все от того, насколько быстро мы соберем информацию за рубежом. Много информации уже собрано”, – сказал он.

Сытник напомнил о подписанном меморандуме о сотрудничестве с ФБР. “Сотрудничество такое есть, оно довольно длительное”, – сказал глава НАБУ.