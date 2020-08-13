Что ждать от курса на этой неделе?

Прошедшая неделя для гривны завершилась в зеленой зоне.
Евро закрыл неделю на уровне в 32.40, доллар 27.30. Наличный рынок за этот период отметился снижением курса доллара на 30 копеек до 27.20 гривен за доллар.
Положительная динамика гривны на прошлой неделе обусловлена снижением доллара на мировых рынках, этот факт и отыгрывается гривной, отмечает Максим Пархоменко, аналитик Альпари.
С его слов, на этой неделе эта тенденция будет продолжена.
“НБУ не участвует в торгах и не проводит активных интервенций. В тоже время, участники, которые ранее придерживали валюту, ожидая роста курса доллара, вынуждены ее продавать по более низким ценам. А снижение курса только усиливает эти тенденции. Середина августа зачастую сопровождается низкой активностью на валютном рынке. В связи с этим ожидать стремительного изменения на рынке не стоит”, – говорит Пархоменко.
По мнению эксперта, на этой неделе, если не будет новых потрясений, гривна будет продолжать свое снижение до отметки 27.00 гривен за доллар. Наличная гривна уже к концу недели приблизится к отметкам в 26.95 в продаже и 27.20 в покупке. В паре с евро гривна еще в пятницу на межбанке тестировала отметку 32.30.
При этом условий для изменения текущего тренда по евро пока нет.
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