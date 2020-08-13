Минцифры отсрочило запуск услуг для ФЛП в "Дії"

Минцифры отложило срок запуска услуг на портале “Дія” для ФЛП на несколько дней.

Об этом сообщается на Telegram-канале ведомтсва.

“Вы не сможете получить услуги по ФЛП или ООО в онлайне”, – отмечают в сообщении.

Причина — технические работы по взаимодействию diia.gov.ua и ЕГР (Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований).

В Министерстве попросили не волноваться и немного подождать – в соцсетях обязательно будет предупреждение о запуске услуг.

Напомним, с 17 августа 2020 года после введения обновленного ЕГР предпринимателям предоставили возможность выбирать систему налогообложения непосредственно во время регистрации своего бизнеса.

Справка Finance.ua:

Вечером 11 августа Минюст успешно запустил обновленный ЕГР .

Министр юстиции Денис Малюська отметил, что старый ЕГР давно не отвечал требованиям законодательства и не предоставлял возможность для совершенствования своего функционала, поэтому новый софт был объективно необходимым.