Минцифры отсрочило запуск услуг для ФЛП в "Дії"

Минцифры отложило срок запуска услуг на портале “Дія” для ФЛП на несколько дней.
Об этом сообщается на Telegram-канале ведомтсва.
“Вы не сможете получить услуги по ФЛП или ООО в онлайне”, – отмечают в сообщении.
Причина — технические работы по взаимодействию diia.gov.ua и ЕГР (Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований).
В Министерстве попросили не волноваться и немного подождать – в соцсетях обязательно будет предупреждение о запуске услуг.
Напомним, с 17 августа 2020 года после введения обновленного ЕГР предпринимателям предоставили возможность выбирать систему налогообложения непосредственно во время регистрации своего бизнеса.
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