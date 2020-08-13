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Какие зарплаты получают украинцы: данные Госстата

Какие зарплаты получают украинцы: данные Госстата

В июне 2020 года самый распространенный уровень зарплаты украинцев – от минимальной 4723 грн до 6000 грн. Таких штатных работников, по статистике, 20%.

Об этом свидетельствует информация на сайте Госстата.

В целом количество штатных работников на конец месяца, которым оплачено более 50% оклада, установленного на месяц, составляло 6787,7 тысяч человек, что на 3,9% меньше, чем в марте (7061,9 тысяч человек).

Какие зарплаты получают украинцы:

  • менее 4 723,00 грн – 8,3%,
  • от 4 723,01 до 6 000,00 грн – 20,2%;
  • от 6 000,01 до 6 500,00 грн – 5,6%;
  • от 6 500,01 до 7 000,00 грн – 5,3%;
  • от 7 000,01 до 8 000,00 грн – 7,4%;
  • от 8 000,01 до 10 000,00 грн – 10,9%;
  • от 10 000,01 до 12 000,00 грн – 9,7%;
  • от 12 000,01 до 15 000,00 грн – 10,7%;
  • от 15 000,01 до 20 000,00 грн – 10,0%;
  • от 20 000,01 до 25 000,00 грн – 5,3%;
  • более 25 000,00 грн – 6,6%.

Отрасли с наибольшим процентом работников с зарплатой более 25 000 грн:

  • авиационный транспорт (21,1% от всех работников с таким уровнем зарплаты);
  • финансовая и страховая деятельность (19,2%);
  • информация и телекоммуникации (19,1%);
  • государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование (14,1%).

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По материалам Finance.UA
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