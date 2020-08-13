Какие зарплаты получают украинцы: данные Госстата

В июне 2020 года самый распространенный уровень зарплаты украинцев – от минимальной 4723 грн до 6000 грн. Таких штатных работников, по статистике, 20%.
Об этом свидетельствует информация на сайте Госстата.
В целом количество штатных работников на конец месяца, которым оплачено более 50% оклада, установленного на месяц, составляло 6787,7 тысяч человек, что на 3,9% меньше, чем в марте (7061,9 тысяч человек).
Какие зарплаты получают украинцы:
Отрасли с наибольшим процентом работников с зарплатой более 25 000 грн:
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