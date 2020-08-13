Какие зарплаты получают украинцы: данные Госстата

В июне 2020 года самый распространенный уровень зарплаты украинцев – от минимальной 4723 грн до 6000 грн. Таких штатных работников, по статистике, 20%.

Об этом свидетельствует информация на сайте Госстата.

В целом количество штатных работников на конец месяца, которым оплачено более 50% оклада, установленного на месяц, составляло 6787,7 тысяч человек, что на 3,9% меньше, чем в марте (7061,9 тысяч человек).

Какие зарплаты получают украинцы:

менее 4 723,00 грн – 8,3%,

от 4 723,01 до 6 000,00 грн – 20,2%;

от 6 000,01 до 6 500,00 грн – 5,6%;

от 6 500,01 до 7 000,00 грн – 5,3%;

от 7 000,01 до 8 000,00 грн – 7,4%;

от 8 000,01 до 10 000,00 грн – 10,9%;

от 10 000,01 до 12 000,00 грн – 9,7%;

от 12 000,01 до 15 000,00 грн – 10,7%;

от 15 000,01 до 20 000,00 грн – 10,0%;

от 20 000,01 до 25 000,00 грн – 5,3%;

более 25 000,00 грн – 6,6%.

Отрасли с наибольшим процентом работников с зарплатой более 25 000 грн:

авиационный транспорт (21,1% от всех работников с таким уровнем зарплаты);

финансовая и страховая деятельность (19,2%);

информация и телекоммуникации (19,1%);

государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование (14,1%).

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