Межбанк: трехдневные выходные станут ключевым мотиватором

Прошлая неделя прошла под знаком постепенного укрепления гривны на фоне активных покупок Нацбанком излишков предложения доллара в резервы. Всего за период с 10-14 августа регулятор купил $223 млн, плавно снизив свои ценники с 27,60 до 27,385 гривен.

Эта неделя будет иметь ряд особенностей по сравнению с предыдущей.

Ключевым мотиватором для всех участников торгов будет необходимость проведения расчетов с бюджетом при приближении затем трехдневных выходных в связи с празднованием Дня Независимости Украины.

Всем компаниям надо спешить со своими хозяйственными, налоговыми и валютными операциями, что будет отражаться на характере и статистике торгов. В понедельник мы прогнозируем объем операций в пределах до $260 млн при совершении до 510-700 сделок.

Повышенный спрос на гривну сработает в пользу нацвалюты как на межбанке, так и на наличном рынке.

Тактика игроков не изменится:

местные покупатели не будут спешить с заключением основных сделок, выжидая “дна” по курсу в течении сессии;

нерезиденты продолжат выходить из украинских ОВГЗ и конвертировать полученную гривну в валюту. Но при этом продолжат это делать небольшими траншами в течение дня, чтобы не провоцировать раскачку курса спекулянтами;

главной целью для продавцов, если их не поджимает время для дальнейших операций – будет задача “угадать” с курсом продажи и постараться это сделать на пике котировок;

спекулянты будут в основном работать в формате “в две стороны” на межбанке и играть на разнице наличного и безналичного курсов, а также периодически пытаться качнуть курс в моменты выхода на торги крупных покупателей и продавцов, подстраиваясь под их действия;

Нацбанк продолжит выкупать излишек предложения доллара на торгах, пытаясь при этом постепенно занижать свои ценники;

на наличном рынке большинство владельцев обменок будут работать в формате “с оборота” со средним уровнем спреда. По доллару – в пределах 15-20 копеек, по евро – в пределах 20-30 копеек.

Но главным мотиватором для рынка все же останется необходимость проведения налоговых платежей у бизнеса при необходимости параллельно с этим финансировать текущую деятельность своих компаний, что создаст определенную поддержку нацвалюте во все дни этой недели.

Курсы межбанка по прогнозу на понедельник 17 августа будут находиться в пределах: доллар – коридор 27,20-27,45 гривен, евро – коридор 32,10-32,71 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,31 / 27,34

евро – 32,32 / 32,35

российский рубль – 0,3739 / 0,3747

Курсы валют на Межбанке

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