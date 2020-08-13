Межбанк: трехдневные выходные станут ключевым мотиватором

Прошлая неделя прошла под знаком постепенного укрепления гривны на фоне активных покупок Нацбанком излишков предложения доллара в резервы. Всего за период с 10-14 августа регулятор купил $223 млн, плавно снизив свои ценники с 27,60 до 27,385 гривен.
Эта неделя будет иметь ряд особенностей по сравнению с предыдущей.
Ключевым мотиватором для всех участников торгов будет необходимость проведения расчетов с бюджетом при приближении затем трехдневных выходных в связи с празднованием Дня Независимости Украины.
Всем компаниям надо спешить со своими хозяйственными, налоговыми и валютными операциями, что будет отражаться на характере и статистике торгов. В понедельник мы прогнозируем объем операций в пределах до $260 млн при совершении до 510-700 сделок.
Повышенный спрос на гривну сработает в пользу нацвалюты как на межбанке, так и на наличном рынке.
Тактика игроков не изменится:
Но главным мотиватором для рынка все же останется необходимость проведения налоговых платежей у бизнеса при необходимости параллельно с этим финансировать текущую деятельность своих компаний, что создаст определенную поддержку нацвалюте во все дни этой недели.
Курсы межбанка по прогнозу на понедельник 17 августа будут находиться в пределах: доллар – коридор 27,20-27,45 гривен, евро – коридор 32,10-32,71 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,31 / 27,34
евро – 32,32 / 32,35
российский рубль – 0,3739 / 0,3747
Курсы валют на Межбанке
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