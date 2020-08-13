Telegram выпустил обновленную версию приложения

К седьмой годовщине с момента запуска мессенджера Telegram команда разработчиков подготовила обновление приложения (версия 7.0.) с функцией видеовызовов.
Об этом сообщается в блоге компании.
“Мы рады представить новые функции, о которых пользователи нередко нас просили – быстрые и безопасные видеозвонки. 2020 год показал, что мир нуждается в надежных инструментах для видеосвязи, и сегодня мы запускаем альфа-версию видеозвонков в приложениях для Android и iOS”, – заявили в Telegram.
Чтобы начать видеозвонок, нужно нажать на кнопку со значком камеры в профиле пользователя.
“Вы можете переключаться между голосовым звонком и видеозвонком прямо во время разговора, а также переписываться в чатах, видеозвонок можно свернуть в небольшое окно в углу экрана”, – пояснили в Telegram.
“Для защиты данных в видеозвонках используется конечное шифрование. Чтобы убедиться, что соединение безопасное, просто сравните четыре эмодзи, которые видите на экране вы и ваш собеседник: если символы совпадают, звонок надежно защищен шифрованием, которое используется для секретных чатов и голосовых звонков”, – добавили разработчики.
В Telegram планируют дополнить услугу видеовызовов новыми функциями, в ближайшие месяцы планируется также запуск групповых видеозвонков.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стало известно, кто будет разрабатывать экономическую стратегию Украины до 2030 года13 ч. назад - 820 6
С 1 сентября ГНС возобновит трудовые проверки по зарплатам «в конвертах»15 ч. назад - 2736 4
Кому предлагают хорошие зарплаты: ТОП-5 вакансийВчера, 19:26 - 10726 4
ТОП-5 стран, в которых украинцы чаще всего открывают банковские счета7 ч. назад - 1486 3
Экономический эффект от работы НАБУ за полгода составил более 1,5 млрд грн - СытникОколо часа назад - 65 2
В украинских банках растут гривневые и валютные депозиты9 ч. назад - 2895
С 1 сентября ГНС возобновит трудовые проверки по зарплатам «в конвертах»15 ч. назад - 2736 4
Валютная ипотека: Зеленский ветировал закон о моратории на взыскание долгов11 ч. назад - 2355
ТОП-5 стран, в которых украинцы чаще всего открывают банковские счета7 ч. назад - 1486 3
Какие зарплаты получают украинцы: данные Госстата10 ч. назад - 1432
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 1075 1
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 1150 3
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1267 4
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 2135 5
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 1231