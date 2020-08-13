Telegram выпустил обновленную версию приложения

К седьмой годовщине с момента запуска мессенджера Telegram команда разработчиков подготовила обновление приложения (версия 7.0.) с функцией видеовызовов.

Об этом сообщается в блоге компании.

“Мы рады представить новые функции, о которых пользователи нередко нас просили – быстрые и безопасные видеозвонки. 2020 год показал, что мир нуждается в надежных инструментах для видеосвязи, и сегодня мы запускаем альфа-версию видеозвонков в приложениях для Android и iOS”, – заявили в Telegram.

Чтобы начать видеозвонок, нужно нажать на кнопку со значком камеры в профиле пользователя.

“Вы можете переключаться между голосовым звонком и видеозвонком прямо во время разговора, а также переписываться в чатах, видеозвонок можно свернуть в небольшое окно в углу экрана”, – пояснили в Telegram.

“Для защиты данных в видеозвонках используется конечное шифрование. Чтобы убедиться, что соединение безопасное, просто сравните четыре эмодзи, которые видите на экране вы и ваш собеседник: если символы совпадают, звонок надежно защищен шифрованием, которое используется для секретных чатов и голосовых звонков”, – добавили разработчики.

В Telegram планируют дополнить услугу видеовызовов новыми функциями, в ближайшие месяцы планируется также запуск групповых видеозвонков.