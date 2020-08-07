0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 2 0

Трамп за год лишился $300 миллионов - Bloomberg

Трамп за год лишился $300 миллионов - Bloomberg

Состояние президента США Дональда Трампа за прошлый год уменьшилось почти на 300 миллионов долларов, что является самым большим падением с 2015 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также: Доходы Трампа за 2019 год выросли на $12 миллионов

По данным агентства, в настоящее время состояние главы Белого дома оценивается в 2,7 млрд долл. Общая стоимость активов Трампа с момента его избрания на пост главы государства упала на 10%, ведь в начале каденции его состояние составляло 3 млрд долл.

Среди причин эксперты называют падение цен на недвижимость, которой владеет компания Trump Organization, и экономические последствия пандемии коронавируса.

В Белом доме отказались комментировать эту информацию.

Сам Трамп, когда только стал президентом, заявлял, что стоимость его активов превышает 10 млрд долл.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.