Трамп за год лишился $300 миллионов - Bloomberg

Состояние президента США Дональда Трампа за прошлый год уменьшилось почти на 300 миллионов долларов, что является самым большим падением с 2015 года.
Об этом сообщает Bloomberg.
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По данным агентства, в настоящее время состояние главы Белого дома оценивается в 2,7 млрд долл. Общая стоимость активов Трампа с момента его избрания на пост главы государства упала на 10%, ведь в начале каденции его состояние составляло 3 млрд долл.
Среди причин эксперты называют падение цен на недвижимость, которой владеет компания Trump Organization, и экономические последствия пандемии коронавируса.
В Белом доме отказались комментировать эту информацию.
Сам Трамп, когда только стал президентом, заявлял, что стоимость его активов превышает 10 млрд долл.
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