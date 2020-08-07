НБУ увеличил продажу валюты на межбанке в 5,5 раза

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 10-14 августа 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 223,00 млн долларов. При этом Нацбанк не проводил интервенции по продаже валюты.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ продолжил покупку валюты на межбанке, увеличив ее в 5,5 раза по сравнению с прошлой неделей, когда объем покупки составил 40 млн долларов.

По данным НБУ, в целом с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4277,90 млн долларов и продал на 3291,80 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 986,10 млн долларов.

Отметим, правление Национального банка Украины (НБУ) подало на общественное обсуждение проект “Основных принципов денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу”.

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