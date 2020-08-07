НБУ увеличил продажу валюты на межбанке в 5,5 раза

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 10-14 августа 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 223,00 млн долларов. При этом Нацбанк не проводил интервенции по продаже валюты.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Таким образом, НБУ продолжил покупку валюты на межбанке, увеличив ее в 5,5 раза по сравнению с прошлой неделей, когда объем покупки составил 40 млн долларов.
По данным НБУ, в целом с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4277,90 млн долларов и продал на 3291,80 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 986,10 млн долларов.
Отметим, правление Национального банка Украины (НБУ) подало на общественное обсуждение проект “Основных принципов денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу”.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Турция отказалась от энергоносителей «Газпрома» в пользу азербайджанского газаВчера, 19:47 - 1798 8
Облсовет Тернопольщины запретил игорный бизнес в области8 ч. назад - 568 7
Зеленский о поэтапном повышении "минималки": это шаги к цивилизованному уровню жизни10 ч. назад - 716 5
Минэкономики опубликовало макропрогноз на 3 года5 ч. назад - 549 4
Украинцев предупредили о подорожании электроэнергии11 ч. назад - 2761 4
Кабмин готовит новый расчет пенсий и субсидий7 ч. назад - 5861 1
Украинцев предупредили о подорожании электроэнергии11 ч. назад - 2761 4
Банда "черных риелторов" завладела недвижимостью в Киеве более чем на 200 млн грн11 ч. назад - 1600 3
Тестировщики Starlink рассказали о реальной скорости интернета от Илона Маска19 ч. назад - 1547 1
Украину поделили на зоны карантина по новым правилам10 ч. назад - 833
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)Вчера, 12:10 - 542
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 904 2
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1066 4
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 1887 5
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 1060