Минсоцполитики подсчитало, сколько украинцев получают субсидии на коммуналку

В июле 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили 2,934 миллиона граждан.
Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики Украины.
В июле 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили 2,934 миллиона граждан.
Отмечается, что в июле за субсидиями на оплату ЖКУ обратились 30,6 тыс. домохозяйств, а назначили такие выплаты 17,2 тыс. домохозяйств.
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В июле 2020 года предоставлено субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 389,9 миллиона гривен. Из них:
Средний размер субсидии, согласно данным министерства, на одно домохозяйство в июле 2020 года по сравнению с июнем снизился на 4% – 256,73 гривны относительно 267,78 гривны.
Данные по регионам:
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