Минсоцполитики подсчитало, сколько украинцев получают субсидии на коммуналку

В июле 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили 2,934 миллиона граждан.

Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики Украины.

В июле 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили 2,934 миллиона граждан.

Отмечается, что в июле за субсидиями на оплату ЖКУ обратились 30,6 тыс. домохозяйств, а назначили такие выплаты 17,2 тыс. домохозяйств.

Читайте также: Кабмин готовит новый расчет пенсий и субсидий

В июле 2020 года предоставлено субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 389,9 миллиона гривен. Из них:

379,5 миллиона гривен было получено субсидиантами в наличной форме;

10,3 миллиона гривен – в безналичной.

Средний размер субсидии, согласно данным министерства, на одно домохозяйство в июле 2020 года по сравнению с июнем снизился на 4% – 256,73 гривны относительно 267,78 гривны.

Данные по регионам:

наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирован в Киеве, где она составляет 485,59 гривны;

наименьший размер субсидии зафиксирован в Закарпатской области – 137,8 гривны.

Справка Finance.ua:

В Минсоцполитики анонсировали проверки получателей субсидий.

Помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг получают почти 34% украинских домохозяйств. Из них 1,8 млн домохозяйств — льготу и 3,2 млн домохозяйств — субсидию.