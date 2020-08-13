0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 72 0

Минсоцполитики подсчитало, сколько украинцев получают субсидии на коммуналку

Минсоцполитики подсчитало, сколько украинцев получают субсидии на коммуналку

В июле 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили 2,934 миллиона граждан.

Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики Украины.

В июле 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили 2,934 миллиона граждан.

Отмечается, что в июле за субсидиями на оплату ЖКУ обратились 30,6 тыс. домохозяйств, а назначили такие выплаты 17,2 тыс. домохозяйств.

Читайте также: Кабмин готовит новый расчет пенсий и субсидий

В июле 2020 года предоставлено субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 389,9 миллиона гривен. Из них:

  • 379,5 миллиона гривен было получено субсидиантами в наличной форме;
  • 10,3 миллиона гривен – в безналичной.

Средний размер субсидии, согласно данным министерства, на одно домохозяйство в июле 2020 года по сравнению с июнем снизился на 4% – 256,73 гривны относительно 267,78 гривны.

Данные по регионам:

  • наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирован в Киеве, где она составляет 485,59 гривны;
  • наименьший размер субсидии зафиксирован в Закарпатской области – 137,8 гривны.

Справка Finance.ua:

  • Помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг получают почти 34% украинских домохозяйств. Из них 1,8 млн домохозяйств — льготу и 3,2 млн домохозяйств — субсидию.
  • В июне 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 2,8 миллиона граждан, а ее средний размер составил 268 гривен.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.