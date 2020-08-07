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Правительство утвердило новые формы договоров аренды госимущества

Правительство утвердило новые формы договоров аренды госимущества

Кабмин утвердил новые формы примерных договоров аренды государственного имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Кабинет Министров 12 августа принял разработанное Фондом госимущества постановление «Об утверждении примерных договоров аренды государственного имущества». Этот документ утверждает новые типовые формы: примерного договора аренды целостного имущественного комплекса государственного предприятия, его обособленного структурного подразделения, а также примерного договора аренды недвижимого имущества, другого индивидуально определенного имущества, относящегося к государственной собственности.

Принятие новых форм примерных договоров аренды открывает возможность арендодателям публиковать в электронной торговой системе Prozorro.Продажи объявления о передаче в аренду государственного и коммунального имущества, а также перезаключать договоры аренды, срок действия которых истек и которые могут быть продлены без аукционов.

Так что процесс аренды, отмечают в ФГИУ, будет запущен по новой процедуре, предусмотренной законом об аренде, введенным в действие 1 февраля 2020 года. Система Prozorro.Продажи готова к перезапуску аренды по новым правилам, утверждают в Фонде госимущества.

В перечень основных новаций утвержденных форм примерных договоров, по сравнению с предыдущими типовыми договорами, входят следующие:

  • отныне договор аренды становится трехсторонним (ранее был двусторонним) и таким образом балансодержатель (третья сторона) становится полноценными участником арендных отношений со стороны государства и наделяется правами и обязанностями по защите государственного имущества;
  • проект примерного договора вводит авансовый платеж и обеспечительный депозит, которые победитель аукциона должен уплатить в государственный бюджет, балансодердаьелю и арендодателю до заключения договора аренды;
  • эти платежи будут рассматриваться как гарантия платежеспособности победителя;
  • также у арендатора появляется возможность требовать досрочного прекращения договора в случае, если он имеет доказательства существенного несоответствия объекта аренды заявленной информации о нем, вследствие чего арендатор будет лишен возможности использовать объект или приступить к выполнению ремонтных работ.
По материалам УКРИНФОРМ
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