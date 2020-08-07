Правительство утвердило новые формы договоров аренды госимущества

Кабмин утвердил новые формы примерных договоров аренды государственного имущества.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).
Кабинет Министров 12 августа принял разработанное Фондом госимущества постановление «Об утверждении примерных договоров аренды государственного имущества». Этот документ утверждает новые типовые формы: примерного договора аренды целостного имущественного комплекса государственного предприятия, его обособленного структурного подразделения, а также примерного договора аренды недвижимого имущества, другого индивидуально определенного имущества, относящегося к государственной собственности.
Принятие новых форм примерных договоров аренды открывает возможность арендодателям публиковать в электронной торговой системе Prozorro.Продажи объявления о передаче в аренду государственного и коммунального имущества, а также перезаключать договоры аренды, срок действия которых истек и которые могут быть продлены без аукционов.
Так что процесс аренды, отмечают в ФГИУ, будет запущен по новой процедуре, предусмотренной законом об аренде, введенным в действие 1 февраля 2020 года. Система Prozorro.Продажи готова к перезапуску аренды по новым правилам, утверждают в Фонде госимущества.
В перечень основных новаций утвержденных форм примерных договоров, по сравнению с предыдущими типовыми договорами, входят следующие:
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