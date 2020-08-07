Пенсионеры по «выслуге лет» могут получить 10 пенсий за раз

Часть пенсионеров в праве получить единовременную денежную выплату в размере десяти пенсий при выходе на пенсию.

Эта норма прописана в законе Украины “Об общеобязательном пенсионном страховании”, в пункте 7.1.

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По положению законодательства, на такое право могут рассчитывать те пенсионеры, которые могут по положению своей должности получать пенсию “по выслуге лет”.

Однако для этого нужно также соблюсти отдельный ряд требований. В частности, на момент выхода на пенсию пенсионер должен работать на государственной или коммунальной должности.

Также пенсия “по выслуге лет” выплачивается работникам сферы здравоохранения, образования, спортсменам, социальным работникам и артистам.

При этом страховой стаж таких сотрудников должен равняться не менее 35 лет для мужчин и на пять лет меньше для женщин.

В случае, если человеку в течение жизни начислялись какие-либо другие социальные пенсии, право на десятикратную выплату он вряд ли получит.