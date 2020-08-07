Пенсионеры по «выслуге лет» могут получить 10 пенсий за раз

Часть пенсионеров в праве получить единовременную денежную выплату в размере десяти пенсий при выходе на пенсию.
Эта норма прописана в законе Украины “Об общеобязательном пенсионном страховании”, в пункте 7.1.
Читайте также: Средний размер пенсий вырос после повышения прожиточного минимума
По положению законодательства, на такое право могут рассчитывать те пенсионеры, которые могут по положению своей должности получать пенсию “по выслуге лет”.
Однако для этого нужно также соблюсти отдельный ряд требований. В частности, на момент выхода на пенсию пенсионер должен работать на государственной или коммунальной должности.
Также пенсия “по выслуге лет” выплачивается работникам сферы здравоохранения, образования, спортсменам, социальным работникам и артистам.
При этом страховой стаж таких сотрудников должен равняться не менее 35 лет для мужчин и на пять лет меньше для женщин.
В случае, если человеку в течение жизни начислялись какие-либо другие социальные пенсии, право на десятикратную выплату он вряд ли получит.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сравнили цены в Украине и Европе: где жить дороже всего10 ч. назад - 2879 7
Подорожает ли доллар: банкир рассказал, чего ждать от курса гривны11 ч. назад - 4000 3
Белорусы выиграли тендер на ремонт украинских дорогВчера, 20:42 - 744 2
Рынок газа для населения: как правильно менять поставщика9 ч. назад - 952 2
Защита трудовых прав: когда сверхурочная работа является незаконной13 ч. назад - 449 2
Как узнать размер пенсии и страховой стаж: в Пенсионном фонде дали совет4 ч. назад - 5563
Подорожает ли доллар: банкир рассказал, чего ждать от курса гривны11 ч. назад - 4000 3
Сравнили цены в Украине и Европе: где жить дороже всего10 ч. назад - 2879 7
Повышение минималки приведет к подорожанию доллара до 30 гривен – экспертыВчера, 21:00 - 1588 1
Повышение будет постепенным. Как будет меняться пенсия в 2020-2021 годах11 ч. назад - 1162
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)Позавчера, 12:10 - 720
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 960 2
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1107 4
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 1950 5
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 1089