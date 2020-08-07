Кабмин готовит новый расчет пенсий и субсидий

В 2021 году в Украине будут по-новому рассчитывать штрафы, пенсии и другие социальные выплаты. В том числе, с 1 июля 2021 года базовые величины для соцвыплат и для денежных взысканий предлагается установить на отметке 2100 гривен.
На портале Федерации профсоюзов Украины размещен законопроект, в котором и указана данная информация.
В законопроекте прописано, что в Украине хотят поменять подходы к начислению прожиточного минимума и совершенствованию сферы его применения.
Расчетную величину прожиточного минимума хотят изменить:
Также законом установлено, что с 2022 года базовые объемы для соцвыплат, денежных платежей и взысканий будут расти ежегодно, учитывая инфляцию.
Напомним, что уровень пенсии для каждого пенсионера определяется индивидуально, учитывая его страховой стаж и зарплату, с которой были уплачены налоги.
Законодательство Украины предусматривает, что пенсионные выплаты выплачиваются без учета зарплаты, кроме особых случаев, которые прописаны в законах. То есть, после назначения пенсии, каждый имеет право получать соцвыплаты и параллельно работать.
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