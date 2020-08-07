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Кабмин готовит новый расчет пенсий и субсидий

Кабмин готовит новый расчет пенсий и субсидий

В 2021 году в Украине будут по-новому рассчитывать штрафы, пенсии и другие социальные выплаты. В том числе, с 1 июля 2021 года базовые величины для соцвыплат и для денежных взысканий предлагается установить на отметке 2100 гривен.

На портале Федерации профсоюзов Украины размещен законопроект, в котором и указана данная информация.

В законопроекте прописано, что в Украине хотят поменять подходы к начислению прожиточного минимума и совершенствованию сферы его применения.

Расчетную величину прожиточного минимума хотят изменить:

  • для ежемесячных социальных выплат на базовый объем;
  • для расчета штрафов хотят применить базовую величину для денежных выплат и взысканий.

Также законом установлено, что с 2022 года базовые объемы для соцвыплат, денежных платежей и взысканий будут расти ежегодно, учитывая инфляцию.

Напомним, что уровень пенсии для каждого пенсионера определяется индивидуально, учитывая его страховой стаж и зарплату, с которой были уплачены налоги.

Законодательство Украины предусматривает, что пенсионные выплаты выплачиваются без учета зарплаты, кроме особых случаев, которые прописаны в законах. То есть, после назначения пенсии, каждый имеет право получать соцвыплаты и параллельно работать.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Vинистров определил порядок погашения задолженности бюджета по выплатам за жилищные субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Долги образовались по состоянию на 1 января 2020 года.
  • В летний период часть потребителей не получили выплаты по монетизированной субсидии.

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По материалам Первый деловой
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