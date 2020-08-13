Киевляне стали активнее гасить коммунальные долги

В столице уровень оплаты потребленных жилищно-коммунальных услуг с учетом оплаты долгов составляет 94%.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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“То есть киевляне за последние три месяца повысили уровень оплаты за услуги и активнее начали рассчитываться с долгами, которые накопились в отопительный период. Надлежащий уровень расчетов позволяет предприятиям работать стабильно, своевременно оплачивать энергоносители, выплачивать заработную плату”, – отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, Киев – город с наибольшим количеством потребителей жилищных и коммунальных услуг в Украине.

“В целом в столице около миллиона лицевых счетов, по которым осуществляется начисление различных видов услуг. И на сегодня жители столицы демонстрируют надлежащую их оплату. Более того, многие семьи в межотопительный период оплачивают долги, которые могли накопиться за отопительный период, когда начисления выше. Провалов в платежной дисциплине нет, несмотря на нелегкий период карантина и сложное финансовое состояние для многих потребителей”, – рассказал Пантелеев.

Он также напомнил, что киевские предприятия на период карантина не осуществляют начисление и взыскание штрафов за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.