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ZTE анонсировала первый серийный смартфон с подэкранной камерой

ZTE анонсировала первый серийный смартфон с подэкранной камерой

Производители смартфонов активно работают над технологией размещения селфи-камеры под дисплеем устройства, но до массового производства такие решения ещё не добрались. Похоже, что первым брендом, который выпустит подобный гаджет, станет ZTE — компания объявила о готовящемся релизе модели ZTE Axon 20 5G, оснащённой оригинальной фронталкой.

Информацию о намерении бренда выпустить смартфон с подэкранной камерой официально подтвердил президент ZTE Ни Фей, опубликовавший в социальной сети Weibo соответствующее заявление. При этом топ-менеджер не раскрыл каких-либо технических характеристик новинки.

Тем не менее фирменный гаджет с модельным номером A2021 уже был замечен в базе центра сертификации Государственного регулирования радиосвязи Китая (SRRC). Учитывая, что ZTE Axon 10 Pro 5G ранее был маркирован в документах различных ведомств, как A2020, инсайдеры предположили, что под указанным артикулом скрывается именно Axon 20 5G.

В документации SRRC нет подробных спецификаций устройства — известны лишь поддерживаемые смартфоном стандарты связи. Ожидается, что презентация ZTE Axon 20 5G состоится в ближайшее время. Точная дата мероприятия и предполагаемая цена смартфона неизвестны.

По материалам 4PDA
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