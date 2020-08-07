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Toyota разрабатывает аккумуляторы, которые увеличат запас хода электромобилей до 1000 км

Toyota разрабатывает аккумуляторы, которые увеличат запас хода электромобилей до 1000 км

Создание новых типов тяговых аккумуляторов для электромобилей — проблема, которая занимает умы ведущих учёных. Пока себестоимость и плотность хранения заряда литий-ионных аккумуляторов ограничивают распространение электротранспорта. Toyota финансирует разработку новаторских аккумуляторов, которые обеспечат перемещение на 1000 км без подзарядки.

Как сообщает Nikkei Asian Review, группа исследователей из Университета Киото и специалистов Toyota Motor сейчас трудится над созданием фторид-ионных аккумуляторов, которые позволят увеличить плотность хранения заряда в семь раз по сравнению с существующими сейчас литий-ионными аккумуляторами. Анод в этих аккумуляторах состоит из соединений фтора, меди и кобальта, а катод — преимущественно из лантана. Аккумуляторы используют твердотельный электролит, что удобнее с точки зрения пожарной безопасности при применении на транспорте.

При необходимости фторид-ионные батареи (FIB) позволят создать электромобили, передвигающиеся без подзарядки на расстояние до 1000 км. Скептиков только смущает тот факт, что ранние прототипы подобных аккумуляторов оптимальные характеристики демонстрировали при достаточно высокой рабочей температуре электролита. С другой стороны, исследователями уже доказано, что FIB-аккумуляторы могут эффективно работать и при комнатной температуре электролита. Вопрос заключается в том, насколько хороши они будут при отрицательных температурах, и не потребуется ли тратить часть заряда на подогрев батарей.

Аккумуляторы нового типа можно будет применять и для хранения электрического заряда во многих других случаях: в бытовых источниках электроэнергии и мобильных устройствах. Следует учитывать, что от стадии создания прототипов до появления серийных батарей могут пройти годы. Например, литий-ионные аккумуляторы этот путь прошли за шесть лет. В случае с фторид-ионными специалисты говорят о возможности их появления в серийном воплощении не ранее следующего десятилетия. Другим вызовом для японских специалистов может стать конкуренция с зарубежными коллегами: США, Китай и Южная Корея в этой гонке обладают ничуть не меньшими шансами стать пионерами.

По материалам 3dnews.ru
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