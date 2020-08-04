В НБУ рассказали о планах возобновления деятельности банков

В Национальном банке состоялась встреча с банками о введении планов возобновления деятельности банков и банковских групп.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Разработка банками и банковскими группами планов, которые будут содержать реалистичные варианты восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния или наступления стрессовой ситуации, будет способствовать скорейшей стабилизации работы этих учреждений в условиях кризиса», – подчеркнули в Нацбанке.

Что предлагают. НБУ поддержал инициативу банковского сообщества и планирует определить отдельные особенности разработки планов возобновления деятельности в 2020 году, а именно:

отсрочить для системно важных банков конечный срок подачи планов с 1 октября до 1 декабря 2020 года. Для банков, которые не получили статус системно важного банка, конечный срок подачи планов останется 20 декабря 2020 года;

разрешить банкам не включать в планы перечень критических функций (прекращение которых может угрожать финансовой стабильности Украины или иметь существенное негативное влияние на экономику Украины);

банкам будет предоставлена возможность представить планы в электронном виде с соответствующей электронной подписью.

В презентации НБУ отразил систему индикаторов плана возобновления деятельности банков, включая количественные и качественные показатели по финансовому состоянию банка. В частности, отметили индикаторы, сигнализирующие о необходимости рассмотрения вопроса о принятии мер.

Количественные показатели системы индикаторов будут касаться:

капитала;

ликвидности;

прибыльности;

качества активов;

рыночных/макроэкономических условий (если релевантно для банка).

Качественные показатели, например:

требования клиентов о досрочном погашении обязательств;

негативные последствия принятия судебных решений;

потеря деловой репутации руководителей, владельцев существенного участия.



Скриншот: НБУ

Национальный банк разработал много вопросов от банков по разработке планов возобновления деятельности. В ответ дано развернутое письмо – разъяснения по часто задаваемым вопросам.