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В НБУ рассказали о планах возобновления деятельности банков

В НБУ рассказали о планах возобновления деятельности банков

В Национальном банке состоялась встреча с банками о введении планов возобновления деятельности банков и банковских групп.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Разработка банками и банковскими группами планов, которые будут содержать реалистичные варианты восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния или наступления стрессовой ситуации, будет способствовать скорейшей стабилизации работы этих учреждений в условиях кризиса», – подчеркнули в Нацбанке.

Что предлагают. НБУ поддержал инициативу банковского сообщества и планирует определить отдельные особенности разработки планов возобновления деятельности в 2020 году, а именно:

  • отсрочить для системно важных банков конечный срок подачи планов с 1 октября до 1 декабря 2020 года. Для банков, которые не получили статус системно важного банка, конечный срок подачи планов останется 20 декабря 2020 года;
  • разрешить банкам не включать в планы перечень критических функций (прекращение которых может угрожать финансовой стабильности Украины или иметь существенное негативное влияние на экономику Украины);
  • банкам будет предоставлена возможность представить планы в электронном виде с соответствующей электронной подписью.

В презентации НБУ отразил систему индикаторов плана возобновления деятельности банков, включая количественные и качественные показатели по финансовому состоянию банка. В частности, отметили индикаторы, сигнализирующие о необходимости рассмотрения вопроса о принятии мер.

Количественные показатели системы индикаторов будут касаться:

  • капитала;
  • ликвидности;
  • прибыльности;
  • качества активов;
  • рыночных/макроэкономических условий (если релевантно для банка).

Качественные показатели, например:

  • требования клиентов о досрочном погашении обязательств;
  • негативные последствия принятия судебных решений;
  • потеря деловой репутации руководителей, владельцев существенного участия.


Скриншот: НБУ

Национальный банк разработал много вопросов от банков по разработке планов возобновления деятельности. В ответ дано развернутое письмо – разъяснения по часто задаваемым вопросам.

По материалам Finance.UA
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