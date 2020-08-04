В НБУ рассказали о планах возобновления деятельности банков

В Национальном банке состоялась встреча с банками о введении планов возобновления деятельности банков и банковских групп.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Разработка банками и банковскими группами планов, которые будут содержать реалистичные варианты восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния или наступления стрессовой ситуации, будет способствовать скорейшей стабилизации работы этих учреждений в условиях кризиса», – подчеркнули в Нацбанке.
Что предлагают. НБУ поддержал инициативу банковского сообщества и планирует определить отдельные особенности разработки планов возобновления деятельности в 2020 году, а именно:
В презентации НБУ отразил систему индикаторов плана возобновления деятельности банков, включая количественные и качественные показатели по финансовому состоянию банка. В частности, отметили индикаторы, сигнализирующие о необходимости рассмотрения вопроса о принятии мер.
Количественные показатели системы индикаторов будут касаться:
Качественные показатели, например:
Скриншот: НБУ
Национальный банк разработал много вопросов от банков по разработке планов возобновления деятельности. В ответ дано развернутое письмо – разъяснения по часто задаваемым вопросам.
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