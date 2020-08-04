Межбанк: по-настоящему день Нацбанка

Четверг на валютном рынке можно смело назвать днем Нацбанка. Такой активности у регулятора не наблюдалось давно. За сессию он фактически четыре раза появлялся на торгах с выкупом излишков доллара. И на фоне существенного превышения предложения над спросом – делал это очень успешно, снизив постепенно свои ценники с начальных 27,47 гривен до 27,40 гривен, а последние два раза покупал по 27,39 и по 27,385 гривен.

В последний раз для того, чтобы хоть как-то удержать от дальнейшего обвала котировки доллара, Нацбанк простоял с уровнем покупки 27,385 гривен несколько часов. Оценки участников рынка по общей сумме выкупа регулятором за 13 августа разнятся, но по нашим наблюдениям – купил Нацбанк за сегодня не менее $90-120 млн.

Фактически НБУ был единственным крупным покупателем, если не считать нескольких нерезидентов, которые быстро закрыли свои объемы в середине дня и пары-тройки местных компаний, покупавших дешевеющую валюту под свои проплаты по контрактам. Даже часть крупных банков быстро “затарили” свою валютную позицию и уже не особо могли активно скупаться долларом в течение второй половины дня.

По слухам на межбанке, такой массированный прилив валюты на торги обеспечил частично НАК Нафтогаз и его дочерние компании, которым предстоят налоговые расчеты по итогам за 2-й квартал этого года, и несколько крупных экспортеров, которые также готовятся к расчетам с бюджетом.

Покупатели же быстро выдохлись, что и привело к такой существенной скупке валюты регулятором, как фактически единственному “универсальному покупателю”, чтобы окончательно не обвалить валютные котировки доллара к концу дня.

Ход торгов:

Стартовав с утренних 27,47/27,50 доллар к 11 часам просел до 27,43/27,45 гривен и это было только начало. Предложение вовсю превышало спрос, что привело к дальнейшему снижению котировок до 27,395/27,415 гривен к 12:00 и до 27,38/27,40 к обеду. Нацбанк неоднократно выходил на торги с выкупом излишка доллара. В самом начале с $20 млн по 27,47 гривен, затем еще приблизительно с такой же суммой по 27,40 гривен, а потом и по 27,39 гривен в пределах на $35-40 млн.

Это не особо помогало. Как только НБУ уходил с рынка, предложение опять превышало спрос и доллар дешевел.

Регулятор вышел уже с долгоиграющей покупкой по 27,385 гривен и обеспечил этим уровень котировок 27,38-27,385/27,40-27,4050 почти до 15:30-16:00. Но как только Нацбанк окончательно ушел с межбанка, котировки обвалились до 27,34/27,37 гривен уже до самого завершения сессии.

Главные события 13 августа на межбанке:

Доллар подешевел на 13 копеек – с утренних 27,47/27,50 гривен до 27,34/27,37 к концу дня;

НБУ четыре раза выходил на межбанк с интервенциями по покупке доллара по 27,47 гривен, затем по 27,40 и по 27,39 гривен, а в последний раз – и по 27,385 гривен. Всего по наблюдениям участников рынка купил порядка $90-120 млн;

четыре раза выходил на межбанк с интервенциями по покупке доллара по 27,47 гривен, затем по 27,40 и по 27,39 гривен, а в последний раз – и по 27,385 гривен. Всего по наблюдениям участников рынка купил порядка $90-120 млн; Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,4207 гривен, а официальный на 14 августа установлен на отметке 27,4083 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,38 / 27,40

евро – 32,41 / 32,43

российский рубль – 0,3717 / 0,3721

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1828 / 1,1830

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке