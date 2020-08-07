0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 229 0

Банда "черных риелторов" завладела недвижимостью в Киеве более чем на 200 млн грн

Банда "черных риелторов" завладела недвижимостью в Киеве более чем на 200 млн грн

Киевской местной прокуратурой № 7 завершено досудебное расследование в многоэпизодном уголовном производстве по фактам завладения участниками преступной организации объектами недвижимости государственной, коммунальной и частной собственности на сумму более 200 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Указанная группа действовала на территории Киева с конца 2017 года по август 2019 года. Возглавляли ее бывший руководитель районного отдела Государственной исполнительной службы Украины в Донецкой области и частный предприниматель из г. Донецк.

Досудебным расследованием установлено, что организаторы преступлений создали филиал коммунального предприятия и были аккредитованы Министерством юстиции Украины как субъект государственной регистрации. Государственными регистраторами филиала коммунального предприятия были лица, которые за денежное вознаграждение передали подозреваемым ключи доступа к Государственному реестру вещных прав, а один из государственных регистраторов использовал поддельный паспорт гражданина Украины.

Так, в течение 2017-2019 годов участники преступной организации с использованием поддельных документов и электронных ключей доступа к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество завладели земельными участками, жилыми и нежилыми помещениями на территории Киева.

При этом нанесен ущерб территориальной общине города на сумму 111 млн гривен, государству – на сумму 41 млн гривен, физическим и юридическим лицам на сумму 50 млн гривен.

По материалам Главком
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.