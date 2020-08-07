Банда "черных риелторов" завладела недвижимостью в Киеве более чем на 200 млн грн

Киевской местной прокуратурой № 7 завершено досудебное расследование в многоэпизодном уголовном производстве по фактам завладения участниками преступной организации объектами недвижимости государственной, коммунальной и частной собственности на сумму более 200 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Указанная группа действовала на территории Киева с конца 2017 года по август 2019 года. Возглавляли ее бывший руководитель районного отдела Государственной исполнительной службы Украины в Донецкой области и частный предприниматель из г. Донецк.

Досудебным расследованием установлено, что организаторы преступлений создали филиал коммунального предприятия и были аккредитованы Министерством юстиции Украины как субъект государственной регистрации. Государственными регистраторами филиала коммунального предприятия были лица, которые за денежное вознаграждение передали подозреваемым ключи доступа к Государственному реестру вещных прав, а один из государственных регистраторов использовал поддельный паспорт гражданина Украины.

Так, в течение 2017-2019 годов участники преступной организации с использованием поддельных документов и электронных ключей доступа к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество завладели земельными участками, жилыми и нежилыми помещениями на территории Киева.

При этом нанесен ущерб территориальной общине города на сумму 111 млн гривен, государству – на сумму 41 млн гривен, физическим и юридическим лицам на сумму 50 млн гривен.