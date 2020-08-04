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Турция отказалась от энергоносителей «Газпрома» в пользу азербайджанского газа

Турция отказалась от энергоносителей «Газпрома» в пользу азербайджанского газа

В текущем году Турция практически полностью отказалась от энергоносителей «Газпрома». На турецкий рынок пришлось всего 0,01% общего экспорта «Газпрома», который составил 11 млрд кубометров.

«Газпром» продолжает терять рынок газа Турции, которая еще совсем недавно была вторым крупнейшим клиентом после Германии.

Поставки фактически остановились – в июне в Турцию было поставлено всего 2 млн кубометров газа, что в 1127 раз меньше, чем в январе, и в 585 раз меньше, чем за тот же месяц прошлого года.

В то же время Турция активно переходит на трубопроводные поставки газа из Азербайджана, который с марта 2020 года удерживает статус крупнейшего поставщика в страну. По итогам прошлого года поставки азербайджанского газа из месторождения Шах-Дениз выросли на 27%.

«Азербайджан уже вышел на первое место по поставкам природного газа в Турцию. В последующие годы мы увеличим объем закупки газа у Азербайджана», – заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

С начала года российские трубопроводные поставки в Турцию ушли в крутое пике. Если в январе это было 2,254 млрд кубометров, то в феврале уже 1,119 млрд. Начиная с марта объемы стали – 0,394 млрд, в апреле – 0,473 млрд, в мае – 0,342 млрд, а в июне всего 0,002 млрд.

Снижение спроса привело к остановке трубопровода «Голубой поток». Причиной назывались ремонтные работы, которые планировалось завершить в течение двух недель. Однако в конце июля труба оставалась пустой.

Вторая магистраль – «Турецкий поток» – постоянно останавливается, якобы тоже на ремонтные работы. Труба не действовала с 23 по 29 июня, и сейчас она также закрыта на ремонт, который длится с 27 июля.

На фоне сокращения импорта трубопроводного газа из РФ не менее трети потребления газа Турция в этом году планирует покрывать закупками СПГ, который поступает из США, Нигерии, Алжира, Катара, а также из России.

По материалам The page
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