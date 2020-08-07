В США представили водородно-электрический суперкар (фото, видео)

Калифорнийская компания Hyperion Motors представила водородно-электрический суперкар XP-1.
Об этом сообщает New Atlas.
В XP-1 используется водородно-электрическая силовая установка. В ее состав входят два электромотора и модуль топливных элементов. Сам водород хранится в баллонах из углеволокна, а электроэнергия будет вырабатываться благодаря солнечным панелям, которые находятся на крыше автомобиля.
Фото: Hyperion
Официальный запас хода суперкара без подзарядки составляет 1635 км. XP-1 может разогнаться до «сотни» за менее чем 2,2 секунды, а максимальная скорость автомобиля не превышает 356 км в час.
Фото: Hyperion
Отмечается, что вес водородно-электрического суперкара достигает 1032 кг. В отделке салона использован углепластик, титан и натуральная кожа, а внутри автомобиля установлен сенсорный дисплей с размером в 249 см.
Фото: Hyperion
Всего будет построено 300 экземпляров XP-1. Компания также надеется начать поставки суперкара уже в 2022 году.
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